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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 8.000 ευρώ για παρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 2.709 προϊόντα

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Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για παρεμπόριο το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά επιβλήθηκαν οκτώ πρόστιμα ύψους 8.000 συνολικά, ενώ κατασχέθηκαν 2.709 προϊόντα παρεμπορίου.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο καταπολέμησης του παρεμπορίου, έχει συγκροτήσει και λειτουργεί Ειδική Ομάδα Παρεμπορίου, η οποία σε συνεργασία με αστυνομικούς των κατά τόπων Αστυνομικών Τμημάτων και την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διενεργούν στοχευμένους ελέγχους, κυρίως σε χώρους όπου παρουσιάζεται έντονη αγοραστική κίνηση, όπως στις παρυφές λαϊκών αγορών, με αποκλειστική αποστολή την πάταξη του φαινομένου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά το χρονικό διάστημα 24-08-2026 έως 30-08-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Τούμπας, Ξηροκρήνης, Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας:

  • Ελέγχθηκαν (515) άτομα,
  • Συνελήφθησαν (4) άτομα,
  • Επιβλήθηκαν (8) διοικητικά πρόστιμα ύψους (8.000) ευρώ συνολικά,
  • Σχηματίστηκαν (11) δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και 
  • Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν (2.709) προϊόντα παρεμπορίου.

“Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση”, διαμηνύει η Ελληνική Αστυνομία.

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