Παπαγεωργόπουλος: Αυτό είναι το μέγα ψέμα του Αρείου Πάγου που οδήγησε στην καταδίκη μου – Ανοιχτή επιστολή σε Μητσοτάκη και Άρειο Πάγο

Με ανοιχτή επιστολή απευθύνεται προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και την ηγεσία του Αρείου Πάγου, ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, επιμένοντας στον ισχυρισμό πως η καταδίκη του για την υπεξαίρεση στα ταμεία του Δήμου ήταν αποτέλεσμα σκευωρίας.

Ο κ. Παπαγεωργόπουλος είχε προϊδεάσει για την ανοικτή επιστολή λίγες μέρες νωρίτερα, μετά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν πως το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε πως ήταν υπεύθυνος για την υπεξαίρεση από τα ταμεία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

“Η απόφαση αυτή ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ σε ένα τεράστιο ΨΕΜΑ, για να απορρίψει την προσφυγή μου για την άδικη καταδίκη μου με το οριακό 3-2(!), από το Εφετείο”, αναφέρει στο κείμενο της ανοιχτής επιστολής και προσθέτει:

“Ποιό ήταν το μέγα ΨΕΜΑ του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, το οποίο δεν είχε τολμήσει να επικαλεσθεί ΚΑΝΕΝΑΣ ούτε στο Τριμελές, ούτε στο Εφετείο; Το οποίο ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ στην δικογραφία! Το οποίο παρουσιάσθηκε για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ στην απόφαση του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 3,5 χρόνια μετά την προσφυγή μου! Στις σελίδες 196 και 197 η απόφαση του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ αναφέρει το ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΟ : «η ΓΝΩΣΗ και ο ΔΟΛΟΣ του Παπαγεωργόπουλου ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ, στο ότι ΜΠΗΚΑΝ 17.000.000 ευρώ από τα υπεξαιρεθέντα χρήματα στον κοινό τραπεζικό λογαριασμό (1542859 Τρ. Πειραιώς, σελ. 73)»! Μέγα ΨΕΜΑ! Από την κορωνίδα της Ελληνικής Δικαιοσύνης!”.

Όπως υποστηρίζει ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, η τράπεζα απάντησε ότι δεν υπήρξε ποτέ αυτή η πίστωση. “ΒΟΜΒΑ! ΠΟΥΘΕΝΑ τα 17.000.000 ευρώ του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ! Η εις βάρος μου ΚΑΚΟΔΙΚΙΑ, είχε αποκαλυφθεί πλήρως! ΕΞΙΛΑΣΤΗΡΙΟ ΘΥΜΑ Ο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ! Το 2018!”, επισημαίνει.

“Δεν μπορεί με την σφραγίδα του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ και το ΨΕΥΔΟΣ στο οποίο ΣΤΗΡΙΖΕΙ την υπ αριθ. 469 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ (!) 2018 απόφαση του, να κατακρεουργείται κοινωνικά και να οδηγείται στην φυλακή ο ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ της Ελλάδας σε Ολυμπιακούς Αγώνες και εν συνεχεία πολιτικός, που έδωσε την ψυχή του για την Πατρίδα και την Θεσσαλονίκη!”, καταλήγει στο κείμενό του ο κ. Παπαγεωργόπουλος.

Η ανοιχτή επιστολή του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου:

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. 1/9/2026

Κύριε Πρωθυπουργέ

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα βρεθείτε για άλλη μία φορά στην Πρωτεύουσα του Ελληνικού Βορρά για τα εγκαίνια της 90ης Δ.Ε.Θ!

Με την ευκαιρία αυτή, ως πρώην επί 12ετία Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ως πρώην επί 17 έτη Βουλευτής και ως πρώην Υφυπουργός Αθλητισμού στην Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, θέλω να σας ενημερώσω ότι είμαι θύμα ΣΚΕΥΩΡΙΑΣ και θύμα ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΣ, όπως παρακάτω θα σας αποδείξω! Θύμα μιάς απόφασης η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον κοινωνικό μου διασυρμό, την φυλάκιση μου και την βίαιη απομάκρυνση μου από την πολιτική σκηνή!

Η οδυνηρή αυτή εις βάρος μου απόφαση είναι η υπ αριθ. 469 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, με τις υπογραφές του Αντιπροέδρου του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, Γεωγίου Σακκά και των Αρεοπαγιτών Βασιλείου Καπελούζου, Δημητρίου Γεώργα, Δημητρίου ΤΖιούβα και Γεωργίου Παπαηλιάδη.

Η απόφαση αυτή ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ σε ένα τεράστιο ΨΕΜΑ, για να απορρίψει την προσφυγή μου για την άδικη καταδίκη μου με το οριακό 3-2(!), από το Εφετείο!

Ποιό ήταν το μέγα ΨΕΜΑ του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, το οποίο δεν είχε τολμήσει να επικαλεσθεί ΚΑΝΕΝΑΣ ούτε στο Τριμελές, ούτε στο Εφετείο; Το οποίο ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ στην δικογραφία! Το οποίο παρουσιάσθηκε για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ στην απόφαση του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 3,5 χρόνια μετά την προσφυγή μου!

Στις σελίδες 196 και 197 η απόφαση του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ αναφέρει το ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΟ : «η ΓΝΩΣΗ και ο ΔΟΛΟΣ του Παπαγεωργόπουλου ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ, στο ότι ΜΠΗΚΑΝ 17.000.000 ευρώ από τα υπεξαιρεθέντα χρήματα στον κοινό τραπεζικό λογαριασμό (1542859 Τρ. Πειραιώς, σελ. 73)»! Μέγα ΨΕΜΑ! Από την κορωνίδα της Ελληνικής Δικαιοσύνης!

Απευθύνθηκα αμέσως στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ η οποία την 3/1/2020, μου απάντησε εγγράφως ότι :

«Σε απάντηση του από 14/11/2019 γραπτού αιτήματός σας, σας γνωρίζουμε ότι στον λογαριασμό σας 1542859 που εμφανίζεστε ως δικαιούχος, ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΠΙΣΤΩΣΗ 17.000.000 ευρώ με μία ή περισσότερες καταθέσεις. Συνημμένα ΣΑΣ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ύψους 266.883 €) από την ημερομηνία ανοίγματος έως και την ημερομηνία κλεισίματος»!

Και ακολούθως ο υπ αριθ. 1542859 λογαριασμός του Δημοτικού μου Συνδυασμού «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» :

• ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 266.883 ευρώ, σε 7 χρόνια μαζί με τους τόκους, με τα οποία κάναμε 3 νικηφόρους αγώνες!!

• Με ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ «Βενιζέλου 45, 1ος όροφ., Γραφείο 113», δηλ. το επίσημο Γραφείο του Συνδυασμού μου στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ(!), μαζι με τα Γραφεία όλων των Συνδυασμών!!

• Με έναρξη λειτουργίας ΠΡΙΝ αρχίσουν οι υπεξαιρέσεις!!

• Με 10 μόνο καταθέσεις και 7 αναλήψεις, σε 7 χρόνια!!

• Με 72 υπεύθυνες ΔΗΛΩΣΕΙΣ, των συγκεκριμένων Θεσσαλονικέων που μας στήριξαν οικονομικά!!

ΒΟΜΒΑ! ΠΟΥΘΕΝΑ τα 17.000.000 ευρώ του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ! Η εις βάρος μου ΚΑΚΟΔΙΚΙΑ, είχε αποκαλυφθεί πλήρως! ΕΞΙΛΑΣΤΗΡΙΟ ΘΥΜΑ Ο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ! Το 2018!

Συγχρόνως Κύριε Πρωθυπουργέ, να σας ενημερώσω ότι η Ελληνική Κυβέρνηση, την 15/2/2021, σε απάντηση της σε σχετικό ερώτημα του «Ευρωπαικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», παραδέχθηκε (σελ. 23) ότι ήταν ΨΕΥΔΕΣ το επιχείρημα στο οποίο ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ η απόφαση του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ! Ποιά παραπάνω απόδειξη πρέπει να υπάρξει για να δικαιωθώ; Για να φύγει η λάσπη από το μέτωπο μου;

Και ενώ η Κυβέρνηση παραδέχθηκε το ψεύδος του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ στηρίχθηκε σε αυτό το ψεύδος και μου ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΕ προ ολίγων ημερών, την 25η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (!), 8,2 εκ. ευρώ! Το άκρον άωτον της ΑΔΙΚΙΑΣ!

Ακόμη θα ήθελα να γνωρίζετε, ότι ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ μετά Εισαγγελική εντολή, με υπογραφή δύο Καθηγητών Πανεπιστημίου, που κατατέθηκε στο Εφετείο, αλλά της οποίας δεν έγινε ούτε καν ΜΝΕΙΑ στην απόφαση του Εφετείου (λόγος ΑΚΥΡΩΣΗΣ, Γ.Σακκάς απόφαση 72/2017 του Α.Π.), τονίζει ότι τα ελάχιστα περιουσιακά μου στοιχεία και ο πενιχρός λογαριασμός του Δημοτικού μου Συνδυασμού είναι ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ!

Εκτός βέβαια από εσάς Κύριε Πρωθυπουργέ, παρακαλώ μετά την παραπάνω αποκάλυψη και συγχρόνως καταγγελία, να ζητήσουν ενημέρωση και ο σεβαστός νέος Εισαγγελέας και ο σεβαστός νέος Πρόεδρος του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Όταν διαπιστώσουν ότι πράγματι υπήρξε μία τεράστια από πλευράς Δικαιοσύνης εις βάρος μου ΑΔΙΚΙΑ, πιστεύω ότι θα αναλάβουν πρωτοβουλίες σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τους.

Δεν μπορεί με την σφραγίδα του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ και το ΨΕΥΔΟΣ στο οποίο ΣΤΗΡΙΖΕΙ την υπ αριθ. 469 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ (!) 2018 απόφαση του, να κατακρεουργείται κοινωνικά και να οδηγείται στην φυλακή ο ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ της Ελλάδας σε Ολυμπιακούς Αγώνες και εν συνεχεία πολιτικός, που έδωσε την ψυχή του για την Πατρίδα και την Θεσσαλονίκη!

ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΦΕΊ ΣΩΣΤΑ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ!

Βασίλης Παπαγεωργόπουλος