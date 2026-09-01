Χιλιάδες εισιτήρια από όλη την Ελλάδα για τη ΔΕΘ το Σάββατο του Ρέμου – “Βουλιάζει” η Θεσσαλονίκη

Χιλιάδες εισιτήρια για την 90ή ΔΕΘ εκδίδονται ήδη ηλεκτρονικά από κάθε γωνιά της Ελλάδας για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, αποκαλύπτοντας το πρόγραμμα των επισκεπτών: πρώτα μια γεμάτη ημέρα στην επετειακή Έκθεση και στη συνέχεια η μεγάλη δωρεάν συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία.

Η αυξημένη ζήτηση που καταγράφεται στη σχετική πλατφόρμα (https://www.more.com/gr-el/tickets/conference/festival/90i-diethnis-ekthesi-thessalonikis2026/), με αγορές εισιτηρίων από πολλές διαφορετικές περιοχές της χώρας, αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα από τα μεγαλύτερα κύματα επισκεπτών της χρονιάς.

Τουριστικά γραφεία οργανώνουν εκδρομές από πολλές πόλεις, τα ξενοδοχεία εμφανίζουν ιδιαίτερα αυξημένες πληρότητες και χιλιάδες άνθρωποι προγραμματίζουν ήδη την μετάβασή τους στη Θεσσαλονίκη. Όλα δείχνουν ότι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου το κέντρο και η Νέα Παραλία θα «βουλιάξουν» από κόσμο.

Το πρόγραμμα για πολλούς φαίνεται πως έχει ήδη διαμορφωθεί. Πριν κατευθυνθούν το βράδυ στη μεγάλη δωρεάν συναυλία για τα 30 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας του Αντώνη Ρέμου, θα περάσουν την ημέρα τους στην 90ή ΔΕΘ, η οποία γιορτάζει φέτος τα 100 χρόνια της και υποδέχεται ως Τιμώμενη Χώρα την Ιαπωνία.

Η Ιαπωνία στο επίκεντρο

Μεγάλος πρωταγωνιστής της φετινής διοργάνωσης είναι η Ιαπωνία. Η πολυσυζητημένη συμμετοχή της Τιμώμενης Χώρας έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ένα ελληνικό κοινό που αγαπά την ιαπωνική κουλτούρα και θέλει να γνωρίσει περισσότερα για τις παραδόσεις, τις γεύσεις, τη σύγχρονη αισθητική, την τεχνολογία και τις καινοτομίες της.

Για πολλούς επισκέπτες, η παρουσία της Ιαπωνίας αποτελεί έναν αυτοτελή λόγο για το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη και μια πρώτη γνωριμία με μια χώρα που θα ήθελαν κάποτε να επισκεφθούν. Η μοναδική ικανότητά της να συνδυάζει την παράδοση αιώνων με την καινοτομία και το μέλλον την καθιστά έναν από τους ισχυρότερους πόλους έλξης της 90ής ΔΕΘ.

Μια μεγάλη βόλτα για όλη την οικογένεια

Η επετειακή διοργάνωση φιλοδοξεί να μετατρέψει την επίσκεψη σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία για ολόκληρη την οικογένεια, με δραστηριότητες που ξεκινούν από τον πολιτισμό και τη γαστρονομία και φτάνουν μέχρι την τεχνολογία, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.

Ξεχωριστή θέση έχει η Juniorland, με ξυλοπόδαρους, juggling και bubbleshows, διαδραστικές παραστάσεις, εργαστήρια ζωγραφικής και πολλές ακόμη δράσεις για τα παιδιά.

Μικροί και μεγάλοι θα μπορούν επίσης να δοκιμάσουν γυαλιά εικονικής πραγματικότητας και προσομοιωτές που παρουσιάζουν οι εκθέτες, να γνωρίσουν νέες τεχνολογίες και να πάρουν μέρος σε διαδραστικές εμπειρίες.

Στη βόλτα προστίθενται οι διαγωνισμοί και οι κληρώσεις των περιπτέρων, με τους εκθέτες να μοιράζουν δώρα και εκπλήξεις στους επισκέπτες. Πρόκειται για εκείνη την πλευρά της ΔΕΘ που έχει συνοδεύσει ολόκληρες γενιές και έχει αφήσει σε πολλούς αγαπημένες αναμνήσεις από τα παιδικά τους χρόνια.

Γεύσεις, τεχνολογία και νέες ευκαιρίες

Η περιήγηση στα περίπτερα προσφέρει και ένα ταξίδι γεύσεων, με τοπικά προϊόντα από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, αλλά και προτάσεις από το εξωτερικό. Παραδοσιακά προϊόντα και ιδιαίτερες γαστρονομικές επιλογές συνθέτουν μια διαδρομή που μπορεί από μόνη της να γίνει λόγος επίσκεψης.

Παράλληλα, όσοι ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση μπορούν να ενημερωθούν για σπουδές, σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης και ευκαιρίες διά βίου μάθησης. Η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα και η ανάπτυξη της τεχνολογίας συμπληρώνουν την εμπειρία, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να δουν από κοντά εφαρμογές και ιδέες που διαμορφώνουν την καθημερινότητα του αύριο.

Από τη ΔΕΘ με τα πόδια στη συναυλία

Με τη δωρεάν συναυλία του Αντώνη Ρέμου να ξεκινά το βράδυ, η ΔΕΘ αποτελεί την ιδανική αφετηρία για όσους θέλουν να ζήσουν μια ολόκληρη ημέρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μετά την περιήγηση στα περίπτερα, η μικρή απόσταση από το εκθεσιακό κέντρο μέχρι το σημείο της συναυλίας επιτρέπει στους επισκέπτες να συνεχίσουν εύκολα τη βόλτα τους προς τη Νέα Παραλία.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται, λοιπόν, ως μια μεγάλη διαδρομή εμπειριών: πρώτα Ιαπωνία, παιχνίδι, τεχνολογία και γεύσεις στην επετειακή 90ή ΔΕΘ και, στη συνέχεια, Αντώνης Ρέμος δίπλα στη θάλασσα.