Ζαχάροβα: Απαράδεκτη και απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας η ανάπτυξη αμερικανικών πυραύλων “Typhon” στην Ιαπωνία

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στην ανάπτυξη αμερικανικών πυραύλων «Typhon» στην Ιαπωνία, ακόμη και στο πλαίσιο στρατιωτικών ασκήσεων, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία τους συνιστά απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε την Τρίτη σε δημοσιογράφους στο Βλαδιβοστόκ ότι η Μόσχα καλεί το Τόκιο να επιστρέψει σε μια πολιτική πασιφισμού.

Το αμερικανικό σύστημα πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς «Typhon» μεταφέρθηκε τον Ιούνιο στην επαρχία Καγκοσίμα, στο πλαίσιο κοινών στρατιωτικών ασκήσεων με τις ιαπωνικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με τους Japan Times.

Οι πύραυλοι αναμένεται να χρησιμοποιηθούν σε κοινή στρατιωτική άσκηση που έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο και στη συνέχεια να μεταφερθούν, περίπου από τα μέσα Οκτωβρίου, σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιαπωνία.