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Θεσσαλονίκη: Άνδρας κατέρρευσε στο δρόμο και πέθανε – Έδωσαν μάχη οι διασώστες του ΕΚΑΒ

Intime
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Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, κατέληξε μετά από καρδιακή ανακοπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας διέσχιζε την οδό Ερμού και στη συμβολή της με την οδό Κομνηνών, κατέρρευσε στο οδόστρωμα.

Περίοικοι ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, κάνοντας ΚΑΡΠΑ, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Θεσσαλονίκη

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