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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χανιά: Συνελήφθη 23χρονος μετά από καταγγελία της 19χρονης Νορβηγίδας συντρόφου του ότι της χτύπησε το κεφάλι στην πόρτα

Intime
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Καταγγελία σε βάρος του 23χρονου συντρόφου της ότι βιαιοπράγησε σε βάρος της υπέβαλε στην αστυνομία στα Χανιά μια 19χρονη τουρίστρια από τη Νορβηγία.

Σύμφωνα με την καταγγελία για το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας το βράδυ της Δευτέρας σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, ο 23χρονος φέρεται να έπιασε την 19χρονη από τον λαιμό και να χτύπησε το κεφάλι της στην πόρτα του δωματίου του τουριστικού καταλύματος όπου διέμεναν.

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές ενώ η νεαρή ανέφερε, επίσης, ότι ο 23χρονος είχε προηγουμένως καταναλώσει αλκοόλ.

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 23χρονου, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr, η 19χρονη δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε να υποβάλει μήνυση, ενώ αρνήθηκε και να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Χανιά

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