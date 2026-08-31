Σάλος στην Ταϊλάνδη: Ξύρισαν το κεφάλι γυναίκας επειδή δεν πλήρωσε τον λογαριασμό σε μπαρ – Σοκαριστικό βίντεο
Υπάλληλος σε μπαρ στην Ταϊλάνδη καταγράφηκε σε βίντεο να κουρεύει γουλί μία γυναίκα που κατηγορείται ότι επιχείρησε να φύγει χωρίς να πληρώσει έναν υπέρογκο λογαριασμό.
Η ταπεινωτική τιμωρία, αν και φέρεται να συμφωνήθηκε από την πελάτισσα του μπαρ στην Ταϊλάνδη για να αποφύγει τη σύλληψη, καταδικάστηκε από ΜΚΟ ως «παράνομη», οδηγώντας σε έρευνα από τις τοπικές αρχές.
Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Viral Press, η γυναίκα ήταν γνωστή στην περιοχή Πινκλάο της Μπανγκόκ για την τακτική της να… εξαφανίζεται από κλαμπ και εστιατόρια χωρίς να πληρώσει.
Όπως αναφέρεται, στις 25 Αυγούστου χρησιμοποίησε πλαστή ταυτότητα για να μπει σε δημοφιλές μπαρ, όπου έκανε ένα λογαριασμό ύψους 60.000 μπατ, περίπου 1.812 δολάρια ΗΠΑ.
Στη συνέχεια, επιχείρησε να διαφύγει κρυφά από το κατάστημα, όμως έγινε γρήγορα αντιληπτή και ακινητοποιήθηκε από το προσωπικό, το οποίο απαίτησε την εξόφληση του ποσού.
Αδυνατώντας να πληρώσει, η γυναίκα φέρεται να συμφώνησε να της ξυρίσουν το κεφάλι προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη και την παράδοσή της στην αστυνομία.
🇹🇭 ✂️ Joven de 18 años rapada por cuenta de 60 mil baht— ULTI (@ULTIMAHORAENX) August 31, 2026
Una chica de dieciocho años llegó con cédula alterada a un bar de anfitriones en Pinklao, Bangkok, y pidió más de doscientas bebidas para los artistas hasta sumar unos mil ochocientos dólares. Al no poder pagar, el personal…
Τα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν τη γυναίκα, ντυμένη με ένα στράπλες λευκό φορεμα.
Ένας άνδρας πίσω από την κάμερα ακούγεται να λέει: «Δεν σε εκμεταλλεύομαι. Αυτή είναι η τιμή της αγοράς. Εντάξει;».
Woman's head 'shaved by bartender' over unpaid bill https://t.co/W6XOFa5lRy pic.twitter.com/PlqJnGAtUS— New York Post (@nypost) August 31, 2026
Στο βίντεο διακρίνεται ο μπάρμαν να χρησιμοποιεί ηλεκτρική ξυριστική μηχανή για να αφαιρέσει τα πυκνά μαλλιά της, που έφταναν ως τους ώμους, τα οποία υποστηρίχθηκε ότι θα δωρηθούν.