Πολύνεκρη έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Ινδία – Τουλάχιστον 11 νεκροί – Βίντεο

Αιματηρές ήταν οι συνέπειες της έκρηξης που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη βόρεια Ινδία, όπου τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων οκτώ παιδιά, βρήκαν τον θάνατο, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα περισσότερα θύματα διέμεναν σε παρακείμενα κτίρια, τα οποία κατέρρευσαν μετά την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων, στην περιοχή Καουσάμπι του κρατιδίου Ούταρ Πραντές, σύμφωνα με ρεπορτάζ ινδικών μέσων ενημέρωσης.

🚨Massive blast at a firecracker factory in UP's Kaushambi leaves 24 injured, while 15 people are feared trapped. Rescue operations underway pic.twitter.com/Ld5eZm0NeV August 31, 2026

Τα οκτώ παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας 4-13 ετών, μεταδίδουν οι Hindustan Times.

He was just 4: Eight children among 11 killed in massive blast at UP firecracker factory



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Ο αστυνομικός Σατναραγιάν Πραζαπάτ επιβεβαίωσε τον αριθμό των θυμάτων. Μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Minimum 11 people have lost their lives in a cracker factory explosion in Kaushambi district of Uttar Pradesh. pic.twitter.com/do6zXvkaV2 — NEUTRAL INDIA (@_neutralindia) August 31, 2026

Δυστυχήματα σε εργοστάσια κατασκευής πυροτεχνημάτων σημειώνονται συχνά στην Ινδία και αποδίδονται συνήθως σε παραβιάσεις των κανονισμών ασφαλείας.

Τον Μάρτιο, 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στο κρατίδιο Μαχαράστρα, στο δυτικό τμήμα της Ινδίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ