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Πολύνεκρη έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Ινδία – Τουλάχιστον 11 νεκροί – Βίντεο

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Αιματηρές ήταν οι συνέπειες της έκρηξης που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη βόρεια Ινδία, όπου τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων οκτώ παιδιά, βρήκαν τον θάνατο, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα περισσότερα θύματα διέμεναν σε παρακείμενα κτίρια, τα οποία κατέρρευσαν μετά την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων, στην περιοχή Καουσάμπι του κρατιδίου Ούταρ Πραντές, σύμφωνα με ρεπορτάζ ινδικών μέσων ενημέρωσης.

Τα οκτώ παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας 4-13 ετών, μεταδίδουν οι Hindustan Times.

Ο αστυνομικός Σατναραγιάν Πραζαπάτ επιβεβαίωσε τον αριθμό των θυμάτων. Μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Δυστυχήματα σε εργοστάσια κατασκευής πυροτεχνημάτων σημειώνονται συχνά στην Ινδία και αποδίδονται συνήθως σε παραβιάσεις των κανονισμών ασφαλείας.

Τον Μάρτιο, 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στο κρατίδιο Μαχαράστρα, στο δυτικό τμήμα της Ινδίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Έκρηξη Ινδία

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