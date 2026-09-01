Πριν λίγο στη Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου – Δείτε βίντεο
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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 12:30 στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο ύψος του αγάλματος του Κωνσταντίνου Καραμανλή, όταν τέσσερα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ενώ στο σημείο η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία.
Δείτε βίντεο: