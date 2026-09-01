Διεθνής πιστοποίηση του Universis API στο ΑΠΘ από τον οργανισμό 1EdTech

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή παρουσία του στον χώρο της ψηφιακής διαλειτουργικότητας και των ανοικτών προτύπων στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ανακοινώνοντας την επίσημη πιστοποίηση του Universis API από τον διεθνή οργανισμό 1EdTech για το ανοικτό πρότυπο EDU-API.

Το EDU-API προσφέρει ένα κοινό πλαίσιο για την ασφαλή, ευέλικτη και σε πραγματικό χρόνο ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εκπαιδευτικών συστημάτων.

Το Universis σε ένα διεθνές οικοσύστημα πιστοποιημένων λύσεων

Η σημασία της πιστοποίησης αναδεικνύεται και από το διεθνές οικοσύστημα που έχει διαμορφωθεί γύρω από το EDU-API.

Στον επίσημο κατάλογο πιστοποιημένων υλοποιήσεων της 1EdTech περιλαμβάνονται λύσεις και οργανισμοί με σημαντική παρουσία στον χώρο των πληροφοριακών συστημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων το Oracle PeopleSoft Campus Solutions, το σουηδικό Ladok και το Canvas της Instructure.

Με την πιστοποίηση του Universis, το Αριστοτέλειο εντάσσεται έμπρακτα σε αυτή τη διεθνή προσπάθεια για τη δημιουργία πλαισίων μέσα στα οποία τα πληροφοριακά συστήματα των πανεπιστημίων μπορούν να συνεργάζονται με μεγαλύτερη ευκολία, ασφάλεια και συνέπεια.

Εκτός από την τεχνική διάστασή της, η πιστοποίηση αποτελεί διεθνή αναγνώριση της τεχνογνωσίας που έχει αναπτυχθεί στο Αριστοτέλειο και της δυνατότητάς του να αναπτύσσει ψηφιακές υποδομές σύμφωνα με πρότυπα που υιοθετούνται από τη διεθνή κοινότητα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

Ανοικτά πρότυπα

Η πιστοποίηση του Universis API από την 1EdTech επιβεβαιώνει στην πράξη τη δέσμευση του Αριστοτελείου για την ανάπτυξη λογισμικού ανοικτού κώδικα (Open Source), βασισμένου σε διεθνή ανοικτά πρότυπα διαλειτουργικότητας.

Η αρχιτεκτονική αυτή, επιτρέπει την απρόσκοπτη διασύνδεση του Universis με εξωτερικά συστήματα, όπως συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS), συστήματα ταυτοποίησης και εκπαιδευτικές πλατφόρμες, περιορίζοντας τα στεγανά μεταξύ των δεδομένων και συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας σύγχρονης ψηφιακής εμπειρίας για φοιτητές, διδάσκοντες και διοικητικό προσωπικό.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων: Διοργάνωση του Συνεδρίου 1EdTech Europe 2026

Η ενεργή παρουσία του Αριστοτελείου στη διεθνή κοινότητα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας ενισχύεται περαιτέρω με τη φιλοξενία και διοργάνωση του Συνεδρίου 1EdTech Europe 2026, στις 15-17 Σεπτεμβρίου 2026, στο ΚΕΔΕΑ του Αριστοτελείου.

Το Συνέδριο θα συγκεντρώσει εξειδικευμένα στελέχη, εκπροσώπους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και τεχνολογικών φορέων από 29 χώρες, θέτοντας το Αριστοτέλειο στο επίκεντρο του διαλόγου για το μέλλον της διαλειτουργικότητας, των ανοικτών δεδομένων και της καινοτομίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Περισσότερες πληροφορίες: https://web.cvent.com/event/a46894e6-7b79-4d55-8029-ea801746f6f7/summary

Σχετικά με το Universis

Το Universis είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής γραμματείας ανοικτού κώδικα, η οποία αναπτύσσεται στο πλαίσιο συνεργατικού έργου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ). Έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις σύνθετες ανάγκες των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, με γνώμονα τη διαλειτουργικότητα, την ασφάλεια και την αξιοποίηση ανοικτών τεχνολογιών. Το Universis έχει υιοθετηθεί από 10 ελληνικά ιδρύματα (υπό εγκατάσταση στο 11ο), ενώ αποτελεί τη βάση του συστήματος ηλεκτρονικής γραμματείας της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πανεπιστημίων EPICUR (VURS), το οποίο υιοθετείται από τουλάχιστον δύο ακόμα ευρωπαϊκές συμμαχίες.

Σχετικά με την 1EdTech

Η 1EdTech (πρώην IMS Global) είναι μια παγκόσμια μη κερδοσκοπική συμμαχία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κυβερνητικών φορέων και εταιρειών τεχνολογίας, η οποία αναπτύσσει και προωθεί ανοικτά πρότυπα για την ψηφιακή εκπαίδευση και τη διαλειτουργικότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων.