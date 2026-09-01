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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 51χρονος Τούρκος που ήταν φυγόποινος και αναζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία της Interpol

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ένας 51χρονος Τούρκος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς ήταν καταζητούμενος από τις Αρχές της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε βάρος του άνδρα εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Αναζητήσεων από την INTERPOL Τουρκίας, προκειμένου να εκτίσει ποινή φυλάκισης άνω των 12 ετών, για τα αδικήματα της απάτης και της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Ο 51χρονος διέμενε στη χώρα μας στερούμενος εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή του στην ελληνική επικράτεια

Θεσσαλονίκη

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