O Mario Banushi έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Ο Mario Banushi, ο σκηνοθέτης, που βραβεύτηκε τον Ιούνιο με τον Αργυρό Λέοντα της Biennale Βενετίας, διοργανώνει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ένα εντατικό εργαστήριο για επαγγελματίες των παραστατικών τεχνών.

Ο Mario Banushi έρχεται στο πλαίσιο του φεστιβάλ Flaming για ένα εργαστήριο για επαγγελματίες του χορού και του θεάτρου, με πολύ περιορισμένες θέσεις.

Το έργο του σκηνοθέτη κινείται στο όριο του θεάτρου και των εικαστικών τεχνών και χαρακτηρίζεται από την αφήγηση μέσω της ατμόσφαιρας και τον τρόπο με τον οποίο ο πόνος και η μνήμη συνυφαίνονται με τη παράδοση.

Στο εργαστήριό του δοκιμάζει και προτείνει ερμηνευτικά εργαλεία που συνδυάζουν το προσωπικό βίωμα και το στοιχείο της μνήμης, εξερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο το άτομο που ερμηνεύει εκτίθεται και αντιλαμβάνεται.

Μέσω όλων των αισθήσεων και της ατμόσφαιρας, το προσωπικό μεταμορφώνεται σε πανανθρώπινο. Όσοι συμμετέχουν, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιδιαίτερη σουρεαλιστική αισθητική του, όπου η κυρίαρχη λογική του χρόνου και του χώρου αμφισβητούνται, αλλά και να εξερευνήσουν το δικό τους σύμπαν, δίνοντας έμφαση στην πιο κρυφή πλευρά του ατόμου και της κοινότητας. Ακόμη, θα κληθούν να αξιοποιήσουν ανεξερεύνητες πτυχές της καλλιτεχνικής τους πρακτικής.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου των παραστατικών τεχνών, καθώς και σε σπουδαστές και απόφοιτους επαγγελματικών σχολών χορού και θεάτρου.

Πρακτικές πληροφορίες

Ημερομηνίες & ώρες διεξαγωγής: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου & Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, 11:00-15:00

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στο Goethe-Institut της Θεσσαλονίκης.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 66, TK 54642, Θεσσαλονίκη.

Κόστος συμμετοχής: 130€

Αίτηση συμμετοχής στο εργαστήριο