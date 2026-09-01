MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά σε φορτηγό στην ΠΑΘΕ – Τυλίχθηκε στις φλόγες το ρυμουλκούμενο με μονωτικά υλικά

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Φωτιά σε φορτηγό που κινούνταν στην ΠΑΘΕ μεταξύ Μικροθηβών και Αλμυρού Μαγνησίας ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, η φωτιά ξέσπασε στο ρυμουλκούμενο του φορτηγού, το οποίο μετέφερε μονωτικά υλικά, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να πάρει γρήγορα διαστάσεις.

Η φωτιά επεκτάθηκε και στη βλάστηση δίπλα στον αυτοκινητόδρομο, με δέντρα κατά μήκος της ΠΑΘΕ να τυλίγονται στις φλόγες, γεγονός που προκάλεσε πρόσθετη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο και να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωσή του.

Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης και της επιχείρησης κατάσβεσης πραγματοποιήθηκε και εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στο φορτηγό διερευνώνται.

Ελληνική Αστυνομία ΠΑΘΕ Πυροσβεστική Υπηρεσία Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Φρίκη στην Κυψέλη: Το νεκρό βρέφος μαχαιρώθηκε τουλάχιστον 10 φορές

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε μία ώρα πίσω τους δείκτες του ρολογιού

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Ντόρτμουντ για Κωνσταντέλια: “Θα αποδείξεις ξανά ότι είσαι παικταράς”

ΠΑΙΔΕΙΑ 9 ώρες πριν

ΣΑΕΚ: Από 1 έως 11 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις – Πώς θα γίνουν οι εγγραφές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

ΚΚΕ: Η Συμφωνία Ελλάδας – Ισραήλ για την “Ασπίδα του Αχιλλέα” μια ακόμα επικίνδυνη απόφαση της κυβέρνησης της ΝΔ

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Σάντσεθ για Θέουτα: Δεν φταίει το Μαρόκο για την εισβολή, Ισραήλ και Ρωσία παραπληροφορούσαν