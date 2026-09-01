Αναστασία Γιάμαλη: Αν ήθελα να χαϊδεύω αφτιά, δεν θα ήμουν δημοσιογράφος

Για τον ουσιαστικό ρόλο της δημοσιογραφίας, που δεν είναι άλλος από τον έλεγχο και την κριτική των κακώς κειμένων, μιλά η Αναστασία Γιάμαλη.

Λίγες ημέρες πριν επιστρέψει στο τιμόνι της εκπομπής “Εξελίξεις Τώρα”, η παρουσιάστρια του MEGA ανοίγει τα χαρτιά της στην εφημερίδα “Τα Νέα” και τη Διονυσία Μαρίνου.

«Αν η δημοσιογραφία δεν είναι άβολη, δεν είναι δημοσιογραφία. Στην Ελλάδα συγχέουμε την αντικειμενικότητα με την αμεροληψία, ενώ είναι δύο πολύ διαφορετικές έννοιες», σημειώνει η Αναστασία Γιάμαλη και προσθέτει: «Η δημοσιογραφία οφείλει να ελέγχει την εκάστοτε εξουσία, συνεπώς για αυτήν πρέπει οι λειτουργοί της να είναι συνομιλητές και όχι συνδαιτημόνες. Εκεί είναι που κάποιοι μπερδεύονται».

Σ’ έχουν χαρακτηρίσει πολλές φορές “στρατευμένη”. Σε ενοχλεί αυτός ο χαρακτηρισμός ή τον θεωρείς αναπόφευκτο, όταν η δουλειά σου ασκεί κριτική στην εξουσία;

«Αν είναι στράτευση ο έλεγχος της εξουσίας, η ανάδειξη των κακώς κειμένων και η επιμονή στο να ακούγεται η φωνή των λιγότερο προνομιούχων, τότε είμαι στρατευμένη», απαντά η δημοσιογράφος.

«Στα δικά μου μάτια δεν υπάρχει άλλος τρόπος να είναι κάποια δημοσιογράφος. Αν ήθελα να χαϊδεύω αφτιά, θα έκανα κάτι άλλο», καταλήγει η Αναστασία Γιάμαλη.