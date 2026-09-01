Αθήνα: Η σοκαριστική στιγμή του τροχαίου με τους τρεις νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας – Βίντεο ντοκουμέντο

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, όπου τρεις άνθρωποι δυο γυναίκες και ένας άνδρας, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα.

Το τροχαίο έγινε συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την Βράιλα με δύο μηχανές να συγκρούονται πλαγιομετωπικά με τα τρία άτομα, δυο γυναίκες και ένας άνδρας να χάνουν τη ζωή τους.

Η σύγκρουση όπως φαίνεται και στο βίντεο που σας παρουσιάζει το newsit.gr είναι σοκαριστική. Οι δύο μηχανές συγκρούονται και διάφορα αντικείμενα από τα δύο οχήματα να εκτοξεύονται στον αέρα.

Αμέσως μετά την σύγκρουση οι δύο μηχανές με τους τρεις αναβάτες προσκρούουν σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο που ήταν στην περιοχή.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου είπε πως στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και για τις δύο κατευθύνσεις, επομένως οι Αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να δείξει ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Παράλληλα, υπάρχουν μαρτυρίες που αναμένεται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το στοιχείο που αφορά τη χρήση προστατευτικού κράνους.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., από την πρώτη εικόνα που έχει η Αστυνομία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε προστατευτικό κράνος.

«Δεν έχει διαπιστωθεί για κανέναν από τους αναβάτες να έφερε προστατευτικό κράνος», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της μη χρήσης κράνους σε ένα τόσο σφοδρό τροχαίο.

«Η έρευνα είναι σε εξέλιξη βέβαια για τα αίτια της σύγκρουσης, όμως ερχόμαστε και πάλι απέναντι σε ένα περιστατικό για το οποίο θα μιλήσουμε για το πόσο επιτακτική ανάγκη είναι οι αναβάτες των δικύκλων να φέρουν κράνη, όπως επίσης και το να μην παραβιάζουμε τον ερυθρό σηματοδότη καθώς με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγηθούμε σε ένα τροχαίο ατύχημα ή και δυστύχημα» τόνισε.