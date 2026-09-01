“Τα Ξύλινα Σπαθιά” του Παντελή Καλιότσου έρχονται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη

Μετά από δύο συνεχόμενες επιτυχημένες θεατρικές χρονιές στην Αθήνα, στα Θέατρα Βρετάνια και ΗΒΗ (2024–2026), «Τα Ξύλινα Σπαθιά» του Παντελή Καλιότσου έρχονται στη Θεσσαλονίκη, στο ανακαινισμένο Θέατρο RADIO CITY, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία της Ανδρομάχης Χρυσομάλη, ηθοποιού, σκηνοθέτιδας και θεατρολόγου.

Ένα από τα σημαντικά έργα της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας συναντά για πρώτη φορά τη θεατρική σκηνή, σε μια μεγάλη παραγωγή της Εταιρείας Όψεις Θεάτρου, που μιλά στα παιδιά για τον πόλεμο χωρίς να τους στερεί το παιχνίδι, το χιούμορ και την ελπίδα.

Η παράσταση θα παρουσιάζεται τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2026, με καθημερινές πρωινές παραστάσεις για σχολεία και δύο ανοιχτές παραστάσεις για όλη την οικογένεια, τις Κυριακές 29 Νοεμβρίου και 20 Δεκεμβρίου στις 12:00.

Ένα βαθιά επίκαιρο αντιπολεμικό έργο για τη φιλία, την αλληλεγγύη και τη δύναμη των παιδιών να αλλάζουν τους κανόνες ενός κόσμου που τους παραδίδεται ως δεδομένος.

Λίγα λόγια για το έργο

Στο χωριό Μανωλίτσα, λίγο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι μνήμες είναι ακόμη νωπές. Κι όμως, ο πόλεμος επιστρέφει — αυτή τη φορά ως παιχνίδι.

Ένας πονηρός έμπορος παιχνιδιών, αναζητώντας έναν τρόπο να αυξήσει τα κέρδη του ενόψει των Χριστουγέννων, αλλάζει τη βιτρίνα του καταστήματός του και τη γεμίζει με κάθε λογής πολεμικά παιχνίδια. Ξύλινα σπαθιά, όπλα και στρατιωτικά σύνεργα γοητεύουν τα παιδιά του χωριού — και όχι μόνο αυτά. Ακόμη και ο δάσκαλος παρασύρεται από τον ενθουσιασμό τους.

Στα διαλείμματα του σχολείου καταστρώνονται πολεμικά σχέδια. Οι μαθητές χωρίζονται σε αντίπαλες ομάδες, οργανώνονται, εξοπλίζονται και ρίχνονται με πάθος στη μάχη για να κατατροπώσουν τον «εχθρό».

Ένα ξέφρενο παιχνίδι αρχίζει.

Μόνο που κάποια παιχνίδια παύουν να είναι αθώα όταν αποκτούν πραγματικές συνέπειες.

Τι θα συμβεί όταν τα παιδιά βρεθούν αντιμέτωπα με όσα τα ίδια προκάλεσαν; Και ποιοι, τελικά, θα διδάξουν σε ποιους τι σημαίνει ειρήνη;

Τα «Ξύλινα Σπαθιά» δεν είναι απλώς μια ιστορία για τον πόλεμο. Είναι μια ιστορία για τη δύναμη των παιδιών να αμφισβητούν έναν κόσμο που τους παραδίδεται ως δεδομένος και, όταν αντιλαμβάνονται τη βία που κρύβεται πίσω από το παιχνίδι, να αρνούνται να συνεχίσουν να παίζουν με τους κανόνες του.

Μέσα από τη φιλία, την ομαδικότητα και την αλληλεγγύη, οι μικροί ήρωες ανακαλύπτουν την ευθύνη απέναντι στον άλλον, αναγνωρίζουν τον φόβο, τον πόνο και τις ανάγκες του και παίρνουν τη δική τους μεγάλη απόφαση:

Να μποϊκοτάρουν τον πόλεμο.

Και τότε οι ρόλοι αντιστρέφονται.

Τα παιδιά είναι εκείνα που καλούν τους μεγάλους να ξανασκεφτούν έναν κόσμο όπου ο πόλεμος μπορεί να γίνεται εμπόρευμα, θέαμα ή παιχνίδι. Και τους θυμίζουν πως η ειρήνη δεν είναι μια αφηρημένη έννοια· είναι επιλογή, στάση και ευθύνη.

Το σημαντικό αντιπολεμικό έργο του Παντελή Καλιότσου, που από την πρώτη του έκδοση το 1974 μέχρι σήμερα γνωρίζει συνεχείς επανεκδόσεις, μιλά με τρυφερότητα αλλά και τόλμη για την παιδική φιλία, την ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη.

Μια ιστορία όπου τα παιδιά δεν περιμένουν από τους μεγάλους να τους δείξουν πώς μπορεί να γίνει ο κόσμος καλύτερος. Το αποφασίζουν τα ίδια.

Παντελής Καλιότσος

Ο Παντελής Καλιότσος (1925–2016), βραβευμένος και πολυγραφότατος, έγραψε και έζησε με Μνήμη και Όνειρο και υπήρξε σημαντικός εκπρόσωπος της μεταπολεμικής ελληνικής πεζογραφίας και της λογοτεχνίας για παιδιά. Εμφανίστηκε επίσημα στα ελληνικά γράμματα το 1964 με το μυθιστόρημα Ο μεσαίος τοίχος και στη μακρά συγγραφική του πορεία έγραψε μυθιστορήματα, διηγήματα, νουβέλες και παιδικά βιβλία, ενώ εργάστηκε επίσης στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα του συγκαταλέγονται η Δεκεμβριανή νύχτα, που τιμήθηκε με Κρατικό Βραβείο Πεζογραφίας, Τα Ξύλινα Σπαθιά (1974), που απέσπασαν βραβείο σε Διεθνή Διαγωνισμό Παιδικού Βιβλίου στην Κόστα Ρίκα το 1997, και το Ένα σακί μαλλιά, που την ίδια χρονιά απέσπασε το Α΄ Βραβείο του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου.

Το 2002, Η σφεντόνα του Δαβίδ τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου, το Βραβείο του περιοδικού «Διαβάζω» και το Βραβείο του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο, την ελευθερία, την ειρήνη και την κοινωνική ευθύνη, το έργο του Παντελή Καλιότσου κατέχει ξεχωριστή θέση στην ελληνική λογοτεχνία για παιδιά και ενηλίκους.

Η παράσταση

Μια μεγάλη παραγωγή της Εταιρείας Όψεις Θεάτρου, με έναν πολυμελή θίασο νέων ταλαντούχων ηθοποιών και καταξιωμένους συντελεστές.

Οι video προβολές και τα 3D animations του Γιάννη Ντουσιόπουλου δημιουργούν και μεταμορφώνουν τους πολλαπλούς σκηνικούς χώρους του έργου, σε συνδυασμό με τα σκηνικά των Αλεξάνδρας Σιάφκου και Αριστοτέλη Καρανάνο και τα κοστούμια της Αλεξάνδρας Σιάφκου.

Η πρωτότυπη μουσική και οι ενορχηστρώσεις του Μιχάλη Αβραμίδη μάς μεταφέρουν στη Μανωλίτσα και, μαζί της, σε εκείνον τον κόσμο της παιδικής ηλικίας όπου το παιχνίδι, η φαντασία και το νοιάξιμο για τον άλλον μπορούν ακόμη να γίνουν η αρχή ενός καλύτερου κόσμου.

Μια παράσταση με δράση, παιχνίδι, χιούμορ, συναίσθημα, μουσική και δυνατές εικόνες, που μιλά στα παιδιά για ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα της εποχής μας χωρίς διδακτισμό — μέσα από τη δική τους γλώσσα και τη δική τους ματιά.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Θεατρική διασκευή – Σκηνοθεσία: Ανδρομάχη Χρυσομάλη

Σκηνικά – Κοστούμια: Αλεξάνδρα Σιάφκου – Αριστοτέλης Καρανάνος

Πρωτότυπη μουσική – Ενορχηστρώσεις: Μιχάλης Αβραμίδης

Sound Design – Στίχοι: Νατάσα Μποζίνη

Φωτισμοί: Βλάσης Θεοδωρίδης

Video προβολές / 3D Animation: Γιάννης Ντουσιόπουλος

Κίνηση: Κική Μπάκα

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Trailer παράστασης: Διαμαντής Τάσσης

Επεξεργασία ήχου – Μοντάζ: Studio Amid

Σχεδιασμός αφίσας: Ευαγγελία Σαλαπάτα

Βοηθοί σκηνοθέτη: Μαρία Κοκκινίδου, Μάριος Σακκάς

Βοηθός χορογράφου: Ματίνα Κωστιάνη

Κατασκευή σκηνικών: Genti Kushi

Ζωγράφος σκηνικού: Ευγενία Παπαδοπούλου

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Ντουρντουρέκας

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αντώνης Κοκολάκης

Παραγωγή: ΟΨΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ

Πρωταγωνιστούν

Λευτέρης Λιθαρής, Θωμάς Παπαναστάσης, Θοδωρής Παπαδόπουλος, Δημήτρης Μπουζούδης, Τάσος Αθανασέλος, Άσπα Μπατατόλη, Μαρία Κοκκινίδου, Γιώργης Κούρλας, Μάριος Σακκάς, Ανδρέας Παπαδήμας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Θέατρο RADIO CITY – Θεσσαλονίκη

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2026

Καθημερινές πρωινές παραστάσεις για σχολεία.

Ανοιχτές παραστάσεις για όλη την οικογένεια:

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, 12:00

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026, 12:00

Κρατήσεις σχολείων και ομαδικών:

694 034 8432 – 6977 063881

Προπώληση εισιτηρίων – EARLY BIRD 10€ μέχρι 15/10:

https://www.ticketservices.gr/event/radio-city-ta-xilina-spathia-2026/