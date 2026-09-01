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Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας: Τρεις νεκροί σε τροχαίο με δύο μοτοσικλέτες στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

Αρχείο Intime
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Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα, στη συμβολή της οδού Μουστοξύδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα, όλοι επιβαίνοντες στις δύο μοτοσικλέτες.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

Αθήνα

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