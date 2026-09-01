Θεσσαλονίκη: Δωρεάν Open Day Κολύμβησης για παιδιά σήμερα από το Swimming Family Academy

Το Swimming Family Academy ανοίγει τις πόρτες του και προσκαλεί γονείς και παιδιά σε μια δωρεάν Open Day Κολύμβησης, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν από κοντά τον χώρο, τους προπονητές και την εμπειρία ενός οργανωμένου μαθήματος κολύμβησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δράση απευθύνεται σε γονείς που σκέφτονται να ξεκινήσουν το παιδί τους κολύμβηση, αλλά θέλουν πρώτα να δουν πώς θα ανταποκριθεί και να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας των μαθημάτων.

Τι περιλαμβάνει η Open Day;

Κατά τη διάρκεια της δωρεάν δοκιμής, τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στην πισίνα και να συμμετέχουν σε ένα μάθημα υπό την καθοδήγηση των προπονητών του Swimming Family Academy.

Παράλληλα, οι προπονητές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το κάθε παιδί, να αξιολογήσουν το επίπεδό του και να προτείνουν στους γονείς το τμήμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και τις δυνατότητές του.

Η συμμετοχή στην Open Day είναι εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία δέσμευση εγγραφής.

«Στόχος της δράσης είναι η πρώτη επαφή του παιδιού με το μάθημα να γίνει σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον, δίνοντας παράλληλα στους γονείς την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας της ακαδημίας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ημερομηνία: 1/9/2026

Τοποθεσία: Swimming Family Academy

Προέκταση Παπάγου 22, Εύοσμος Θεσσαλονίκης

Δωρεάν συμμετοχή – Απαραίτητη η κράτηση θέσης

Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετοχών, είναι απαραίτητη η προηγούμενη κράτηση θέσης.

Πληροφορίες & κρατήσεις: 2310 682080 και 6940 304200