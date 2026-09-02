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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 46χρονη που δούλευε ως σεκιούριτι σε κατάστημα χωρίς άδεια εργασίας – Χειροπέδες και στον εκπρόσωπο της επιχείρησης

Intime
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Στη σύλληψη μίας 46χρονης γυναίκας προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας χωρίς την προβλεπόμενη άδεια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί έπιασαν την 46χρονη να εργάζεται σε εμπορικό κατάστημα στερούμενη άδειας εργασίας προσωπικού ασφαλείας.

Επιπρόσθετα, συνελήφθη ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης στην οποία εργαζόταν η συλληφθείσα.

Θεσσαλονίκη

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