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Άδωνις Γεωργιάδης: “Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς και ξεκινήσει βρίζοντας τη ΝΔ, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα”

Intime
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Ο Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε στα «Παραπολιτικά 90,1 FM» για την επίθεση του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία αλλά και για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε για τον Αντώνη Σαμαρά πως «αν ιδρυθεί και αν ξεκινήσει βρίζοντας τη ΝΔ, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα».

Επίσης, ο υπουργός Υγείας ανέφερε σε σχέση με το κόμμα Σαμαρά για το αν θα μπορούσε να αποτελέσει κυβερνητικό εταίρο, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε αρχικά πως αυτή η ερώτηση πρέπει να του γίνει, εφόσον ο πρώην πρωθυπουργός ιδρύσει κόμμα.

Τέλος, ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση ότι μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη, ο πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ. έχει σαφές προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, καθώς στην Ελλάδα, «ο κόσμος ψηφίζει πρόσωπα». «Εκατόν εβδομήντα φορές φορές να κατέβουν στην κάλπη, ο Τσίπρας θα κερδίσει τον Ανδρουλάκη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Άδωνις Γεωργιάδης

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