Ναυάγιο στην Κερύνεια: Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την κακή κατάσταση του πλοίου – “Μπαλωμένο” το καταμαράν με κλειδωμένες εξόδους

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το πλοίο που βυθίστηκε στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας, ενώ συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι επιβάτες. Εννέα άνθρωποι έχουν ήδη προφυλακιστεί, μεταξύ των οποίων και ο καπετάνιος του πλοίου, ενώ από τους συνολικά 14 υπόπτους που τέθηκαν υπό κράτηση, οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι. Στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του ναυαγίου, έγινε γνωστό ότι το καταμαράν είχε προσαράξει στο παρελθόν και είχε επισκευαστεί με «μπάλωμα». Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, το πλοίο φέρεται να άρχισε να μπάζει νερά ακριβώς από το σημείο στο οποίο είχε γίνει η συγκεκριμένη επισκευή.

Δεν είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που καταγγέλλεται ότι το μοιραίο καταμαράν έμπαζε νερά. Επιβάτης που ταξίδεψε με το πλοίο πριν από τρεις μήνες ανήρτησε βίντεο, στο οποίο καταγράφεται η αναστάτωση των επιβατών όταν διαπίστωσαν ότι έμπαινε νερό στο εσωτερικό του. Την ίδια ώρα, οι εικόνες από τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι ναυαγοί εξακολουθούν να συγκλονίζουν, με τις κραυγές πανικού να ακούγονται λίγες στιγμές προτού το καταμαράν χαθεί ανοικτά της Κερύνειας.

Ραγίζουν τις καρδιές και οι μαρτυρίες των επιβατών που έζησαν τον εφιάλτη της βύθισης. Ο τουρκικός Τύπος αποκαλεί «μάνα της χρονιάς» μια γυναίκα, η οποία, όταν δεν βρήκε σωσίβιο για την κόρη της, της έδωσε το δικό της, θυσιάζοντας τη ζωή της για να σωθεί το παιδί της. Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία μιας άλλης γυναίκας, η οποία έχασε δύο από τα τρία παιδιά της και περιγράφει τη μάχη που έδωσε για να τα σώσει.

Παράλληλα, πληθαίνουν οι καταγγελίες επιβατών για τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της τραγωδίας. Όπως αναφέρουν, οι πόρτες εξόδου κινδύνου ήταν κλειδωμένες, ενώ καταγγέλλεται ακόμη ότι ο καπετάνιος ήταν ο πρώτος που εγκατέλειψε το πλοίο. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για τα αίτια του ναυαγίου, την ώρα που ο απολογισμός της τραγωδίας είναι βαρύς: οκτώ άνθρωποι πνίγηκαν και 20 εξακολουθούν να αγνοούνται.