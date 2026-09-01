Κυψέλη: “Έπαθα εγκεφαλικό, δεν τον μεγάλωσα έτσι” λέει η μητέρα του 43χρονου για την δολοφονία του βρέφους

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία αλλά και το πανελλήνιο με τα νέα στοιχεία της υπόθεσης με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε μέσα σε ισοθερμικό σάκο σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ένας 43χρονος, η 38χρονη σύντροφός του, τα τρία ανήλικα παιδιά τους και μια ιστορία που προκαλεί φρίκη και αποτροπιασμό.

Ήταν Κυριακή (30.08.2026) όταν η ΕΛΑΣ έλαβε κλήση από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας στην οδό Θάσου στην Κυψέλη, για περίεργη συμπεριφορά μιας οικογένειας, η οποία ετοιμαζόταν να φύγει από το σπίτι όπου διέμενε. Αν και το ζευγάρι είχε κινήσει υποψίες με τη συμπεριφορά του, πολλοί είχαν αντιληφθεί ότι γινόταν συχνή χρήση και διακίνηση ναρκωτικών, ωστόσο κανείς δεν φανταζόταν ότι μέσα στο διαμέρισμα της φρίκης βρισκόταν κρυμμένο ένα επί μήνες δολοφονημένο βρέφος σε κατάσταση ψύξης.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν σε έλεγχο εντός του διαμερίσματος, ήρθαν αντιμέτωποι με το σοκαριστικό θέαμα. Ένα κατακρεουργημένο μωρό – δολοφονημένο με 18 μαχαιριές στην πλάτη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική – ήταν τυλιγμένο σε ισοθερμικό σάκο μέσα σε μια ροζ βαλίτσα. οι αρχές συνέλαβαν αμέσως τον 43χρονο και την 38χρονη καθώς και τον 26χρονο Αφγανό που βρισκόταν στο σπίτι με την οικογένεια, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είναι σύντροφος της ανήλικης κόρης του ζευγαριού.

Τα ανήλικα παιδιά, η 15χρονη εγκυμονούσα αλλά και τα αγοράκια ηλικίας 12 και 9 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου παραμένουν για δεύτερη μέρα. Οι αρχές ερευνούν μέσω δειγμάτων DNA, το ποιοι είναι οι βιολογικοί γονείς τόσο των παιδιών όσο και του δολοφονημένου βρέφους, ενώ οι τρεις συλληφθέντες που παραμένουν υπό κράτηση κατηγορούνται εκτός από το πλημμέλημα για μη ανακοίνωση νεκρού, και για διακίνηση ναρκωτικών.

Κάτοικοι της Κυψέλης αλλά και γείτονες της οικογένειας σε άλλες περιοχές της Αθήνας, δήλωσαν συγκλονισμένοι. Η μητέρα του 43χρονου, μιλώντας στο Live News αποκάλυψε ότι δεν γνώριζε για την ύπαρξη του μόλις 8 μηνών βρέφους. Η γυναίκα, είπε ότι όσο μπορούσε σαν γιαγιά, έστελνε χρήματα για τα παιδιά και για τον γιο της. Έκανε λόγο για έναν καλόψυχο άνθρωπο αναφερόμενη στον 43χρονο, τονίζοντας ότι η πράξη του είναι καούργημα και πως η ίδια δεν είχε ιδέα για τις πράξεις του παιδιού της.

«Το παιδί ήταν σπουδαγμένο. Το παιδί ξέρει, αγγλικά. Μεγάλωσε εδώ στη Γερμανία. Ξέρει, σπούδασε. Το παιδί ήταν πολύ καλό εδώ, πάρα πολύ καλό παιδί. Σπούδαζε μηχανικός. Κανείς δεν θα τον στηρίξει αυτή τη στιγμή.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γερμανία. Σύμφωνα με τη μητέρα του, σπούδασε μηχανικός και καταπιάστηκε με διάφορες δουλειές εκεί. Τα τελευταία πέντε χρόνια είχε εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα, χωρίς να είναι σαφές τι δουλειά κάνει για να μεγαλώσει μια πενταμελή οικογένεια», είπε η μητέρα του 43χρονου.

Και συμπλήρωσε, μιλώντας στο Live News: «Έμαθα ότι τον έχουνε πάρει μέσα τώρα. Δεν ξέρω παραπάνω. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Εγώ δε φταίω. Εγώ τι να κάνω; Μια μάνα είμαι, μόνη μου είμαι. Ο άντρας μου έχει πεθάνει.

Το παιδί μου ήταν πολύ καλό παιδί εδώ. Δεν ξέρω γιατί έγιναν αυτά τα πράγματα. Ήταν ένα από τα καλύτερα παιδιά. Ήταν καλόψυχο, καλό παιδί. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν ξέρω, εγώ δεν το μεγάλωσα έτσι. Δεν ξέρω τι έγινε στην Ελλάδα που πήγε. Είναι βαρύ για εμένα αυτό που έχει γίνει κορίτσι μου. Μια μάνα είμαι κι εγώ. Με όσο να ‘ναι είναι παιδί μου, εντάξει, αλλά στενοχωριέμαι πάρα πολύ για αυτό που έχει γίνει και έχω φύγει απ’ τα ρούχα μου.

Η οικογένειά μου έχει τρελαθεί. Δεν το περίμενα. Δεν είχα ακούσει τέτοιο πράγμα. Μου ήρθε εγκεφαλικό στο κεφάλι μου. Είναι κακούργημα. Εντάξει, σαν μάνα έστελνα εκεί κάνα δωράκι για τα παιδιά. Έστελνα λίγα λεφτά. Σαν γιαγιά, σαν μάνα. Εδώ που ήμασταν πίστευε στο Θεό. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ σαν μάνα να το χωνέψω. Τώρα τι έχει κάνει αυτός ξέρει».

Οι αναρτήσεις στα social media και το «μυστήριο» με τον γιο

Ο 43χρονος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γερμανία. Σύμφωνα με τη μητέρα του, σπούδασε μηχανικός και εργάστηκε σε διάφορες δουλειές εκεί. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα, χωρίς να είναι σαφές με τι ακριβώς ασχολείται επαγγελματικά.

Φωτογραφίες που δημοσίευε ο 43χρονος στα social media προκάλεσαν εντύπωση στις αρχές. Ο άντρας είχε κάνει αναρτήσεις από τις ημέρες που πέρασε στη φυλακή το 2020. «Ό,τι και να κάνω είναι παράνομο…», έγραφε χαρακτηριστικά, μια φράση που φαίνεται να αποτυπώνει το προφίλ που επέλεγε να προβάλλει.

Ο 43χρονος είχε συλληφθεί το 2020 για υπόθεση μαστροπείας έπειτα από καταγγελία μίας 43χρονης Γερμανίδας, η οποία υποστήριξε ότι ζούσε φυλακισμένη στο σπίτι του κατηγορούμενου. Η γυναίκα αποκάλυψε ότι είχε γνωρίσει μέσω Facebook, τον 43χρονο το 2019, ήρθε στην Ελλάδα για να είναι μαζί του, ωστόσο λίγο καιρό μετά εκείνος την ανάγκαζε να εκδίδεται και την κακοποιούσε συστηματικά. Η 43χρονη κατάφερε να δραπετεύσει και κατήγγειλε τον εφιάλτη που βίωσε στις αρχές με αποτέλεσμα ο άντρας να οδηγηθεί στην φυλακή για περίπου 1 χρόνο.

Από νεαρή ηλικία ο 43χρονος πόζαρε κρατώντας ρόπαλο, ενώ με κάθε ευκαιρία έδειχνε τα τατουάζ του και φωτογράφιζε δεσμίδες με χαρτονομίσματα, υποστηρίζοντας ότι τα έβγαζε μέσα σε μία νύχτα. Παράλληλα, φωτογραφιζόταν σε γρήγορα αυτοκίνητα χωρίς να φορά ζώνη, ενώ δίπλα του βρισκόταν το ανήλικο παιδί του.

Ο 43χρονος περηφανευόταν επίσης για τις γνωριμίες και τις διασυνδέσεις που υποστήριζε ότι διέθετε, γράφοντας: «Έχω παντού κονέ». Δεν παρέλειπε να ποζάρει μαζί με φίλους του, με φόντο ναρκωτικές ουσίες.

Μάλιστα, δημιουργούσε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης εικόνες όπου ήταν μποξέρ, τράπερ, γκάνγκστερ και ποινικούς. Σε μία από αυτές φαντασιωνόταν τον εαυτό του να συλλαμβάνεται από την αμερικανική αστυνομία, ενώ σε άλλη εμφανιζόταν καθισμένος σε θρόνο ως βαρόνος της μαφίας, με όπλα και χρήματα, και τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας να υποκλίνονται μπροστά του.

Στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία

Το 2018, ο 43χρονος είχε συμμετάσχει και στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία. Φορώντας λευκό μπουφάν με την ελληνική σημαία, είχε φωτογραφηθεί δίπλα στον ρασοφόρο Κλεομένη, ο οποίος είναι γνωστός για τις επιθέσεις του στα ΑΤΜ, τη βεβήλωση τάφων και τον πόλεμο κατά των εμβολίων.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της υπόθεσης του νεκρού βρέφους, ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι το παιδί είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια και ότι είχε υπάρξει αλλαγή βρέφους στο μαιευτήριο.

«Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν ‘σατανιασμένο’, και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας», φέρεται να υποστήριξε.

Παρότι ο 43χρονος και η 38χρονη φέρονται να υποστήριζαν ότι το παιδί είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το μόλις λίγων μηνών βρέφος είχε δολοφονηθεί με αλλεπάλληλες μαχαιριές στην πλάτη.