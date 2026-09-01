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Ηγουμενίτσα: 24χρονη τραυματίστηκε σοβαρά από Ι.Χ που οδηγούσε ο σύντροφός της

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 24χρονη η οποία τραυματίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 1ης Σεπτεμβρίου από Ι.Χ που οδηγούσε ο σύντροφός της στην Ηγουμενίτσα.

Η νεαρή μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, όπως αναφέρει το thespro.gr.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και βρίσκονται στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο σύντροφος της 24χρονης βρίσκεται στην Αστυνομία και ανακρίνεται, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη τα ξημερώματα.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα και τις συνθήκες της υπόθεσης.

ΕΚΑΒ Ελληνική Αστυνομία Τροχαίο ατύχημα

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