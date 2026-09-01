ΣΥΡΙΖΑ: Πανηγύρια στο Υπουργείο Παιδείας, κενά στα σχολεία

«Το Υπουργείο Παιδείας ξεκίνησε την επικοινωνιακή εκστρατεία αυτοθαυμασμού για τις προσλήψεις αναπληρωτών που αναμένονται από την επόμενη εβδομάδα», σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και διερωτάται «με πόσα κενά θα ανοίξουν τα σχολεία στις 11 Σεπτεμβρίου».

«Η έγκαιρη πρόσληψη και τοποθέτηση εκπαιδευτικών δεν είναι προσωπικό επίτευγμα μιας υπουργού. Είναι στοιχειώδης υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες. Οι πληροφορίες από την εκπαιδευτική κοινότητα κάνουν λόγο ακόμη και για 20.000 κενά μετά την Α΄ φάση των προσλήψεων, με ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα στην Ειδική Αγωγή και την Παράλληλη Στήριξη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καλεί την υπουργό Παιδείας «να δώσει σήμερα συγκεκριμένες απαντήσεις και όχι γενικόλογες διαβεβαιώσεις» για τα «πραγματικά κενά» που υπάρχουν σήμερα και αυτά που «θα παραμείνουν στις 11 Σεπτεμβρίου», αλλά και για τον αριθμό των παιδιών που «θα μπουν στην τάξη χωρίς τον εκπαιδευτικό που δικαιούνται» και των παιδιών «που χρειάζονται Παράλληλη Στήριξη, αλλά θα μείνουν χωρίς αυτήν».

«Στη χώρα που ειναι προτελευταία στην ΕΕ στις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση, με μόλις 3,3% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ φτάνει το 4,7% η επιτυχία δεν είναι να ανακοινώνονται προσλήψεις αναπληρωτών. Κατόρθωμα θα ήταν να μην υπάρχουν χιλιάδες κενά κάθε Σεπτέμβρη. Να υπάρχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Να υπάρχει πραγματική στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης. Να μη θεωρείται “κανονικότητα” ένα σχολείο που ξεκινά τη χρονιά με ελλείψεις», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει:

«Στις 11 Σεπτεμβρίου δεν θα μετρηθούν οι αναρτήσεις του Υπουργείου. Θα μετρηθούν οι άδειες αίθουσες και τα παιδιά που θα μείνουν χωρίς τον εκπαιδευτικό και τη στήριξη που δικαιούνται. Τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν πλήρως στελεχωμένα. Κανένα κενό στο πρώτο κουδούνι».