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Ο “χάρτης” των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 4 Σεπτεμβρίου

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Συνολικά 88.816.664,80 ευρώ καταβάλλονται σε 116.143 δικαιούχους, από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 31 Αυγούστου, θα καταβληθούν 2.556.664,80 ευρώ σε 6.993 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Σεπτεμβρίου 2026,

– στις 3 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 260.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,

– στις 4 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 11.500.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων),

– από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

– στις 3 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 8.500.000 ευρώ σε 5.500 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 2.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

– 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

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