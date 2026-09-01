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Ντόρτμουντ: Έκλεισε τον αντί-Κωνσταντέλια από την Άρσεναλ

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THESTIVAL TEAM

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Η ρήξη χιαστού που υπέστη στο αριστερό γόνατο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας (στην πρεμιέρα της Bundesliga απέναντι στο Αμβούργο) θα τον κρατήσει εκτός δράσης για σχεδόν όλη τη φετινή σεζόν και το γεγονός αυτό ώθησε την Ντόρτμουντ να βγει εσπευσμένα στην αγορά για να βρει τον αντικαταστάτη του.


Αυτός μετράει πλεον αντίστροφα για να μετακομίσει στην Γερμανία, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να αποκαλύπτει πως η διοίκηση της BVB κινήθηκε αστραπιαία πριν από το κλείσιμο των μεταγραφών και ήρθε σε πλήρη προφορική συμφωνία με την Άρσεναλ για τον Ίθαν Νουανέρι (19 ετών, 1.76μ.).


Όπως ανέφερε μάλιστα ο Ιταλός μεταγραφολόγος στον λογαριασμό του στο Twitter, πρόκειται για απλο δανεισμό χωρίς οψιόν αγοράς το ερχόμενο καλοκαίρι, με τον γερμανικό σύλλογο να καλύπτει εξ ολοκλήρου το συμβόλαιο του 19χρονου Άγγλου μεσοεπιθετικού και τον ίδιο να ταξιδεύει ήδη στην Γερμανία για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Πηγή: sport24.gr

Ντόρτμουντ

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