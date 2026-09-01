Θ. Κοντογεώργης: Στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει έναν ορίζοντα, και οικονομικό, για τα επόμενα τέσσερα χρόνια

Το κυβερνητικό «καλάθι» της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και η περιφερειακή ανάπτυξη ήταν τα βασικά θέματα της συνέντευξης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, το βράδυ της Δευτέρας, στο Star Κεντρικής Ελλάδας.

Αφού επανέλαβε εισαγωγικά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ο υφυπουργός παρατήρησε ότι «δεν θα είναι μια κλασική προεκλογική ΔΕΘ. Ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει λίγο και τι σκέφτεται για τα επόμενα τέσσερα χρόνια». Προφανώς θα γίνει και ο απολογισμός -υπάρχουν κάποια θετικά, υπάρχουν και κάποια που πρέπει να βελτιωθούν, προσέθεσε. Αλλά, ταυτόχρονα, επέμεινε, ο πρωθυπουργός «θα παρουσιάσει έναν ορίζοντα, και οικονομικό, για τα επόμενα τέσσερα χρόνια».

Ανεξαρτήτως εξάλλου της άποψης που έχει κανείς για την κυβέρνηση, «υπάρχει μια συνέπεια στην οικονομική πολιτική», δήλωσε ο Θ. Κοντογεώργης υπογραμμίζοντας ότι ο πρωθυπουργός δεν …θυμήθηκε τους πολίτες μόνο προεκλογικά.

Αντιθέτως, «και παλαιότερα με τις τριετίες και τα μέτρα για τους συνταξιούχους και πέρσι με την φορολογική μεταρρύθμιση πηγαίναμε ένα σκαλί παραπάνω», είπε και εκτίμησε: «Νομίζω ότι θα πάμε παραπάνω από ένα σκαλί αυτό το Σάββατο».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, «η οικονομία μας έχει βάση και δυνατότητες, και δημοσιονομικές και αναπτυξιακές, να κάνει και άλματα. Μακάρι να μας βοηθήσει η διεθνής συγκυρία προκειμένου αυτός ο κόπος να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα», ευχήθηκε επίσης.

Στη συνέχεια απάντησε καταφατικά στο ερώτημα αν ο πολίτης θα δει κάτι καλύτερο στην καθημερινότητά του μετά τη ΔΕΘ και ζήτησε υπομονή ως το Σάββατο, προκειμένου να ακούσουμε «τον μόνο αρμόδιο, τον πρωθυπουργό να πει για τους ελευθεροεπαγγελματίες, τους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες με παιδιά».

Θέση της κυβέρνησης είναι ότι «ο μόνος τρόπος για να έχουμε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη είναι η αύξηση των εισοδημάτων», τόνισε και αναγνώρισε ότι «υπάρχει βελτίωση στα εισοδήματα, αλλά δεν εισπράττεται πλήρως λόγω της εισαγόμενης κατά κανόνα, κρίσης που αφορά τον πληθωρισμό».

Σε κάθε περίπτωση, προανήγγειλε, η κυβέρνηση θα συνεχίσει στον ίδιο δρόμο της μείωσης των φόρων αφενός, της μεγέθυνσης της «πίτας» αφετέρου.

Αναφορικά με τον πληθωρισμό ειδικότερα, παρατήρησε ότι «ήδη βλέπουμε κάποια δείγματα στη μείωση τιμών ιδίως στα τρόφιμα, παρά το ότι είχαμε ξεκινήσει από ψηλά». Σε κάθε περίπτωση, συμπλήρωσε, «υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες σε αρκετές κοινωνικές ομάδες, υπάρχει όμως μια σταθερή βελτίωση με μια συγκεκριμένη οικονομική πολιτική και τον κόπο του ελληνικού λαού». Και έκλεισε τη σχετική αναφορά λέγοντας πως «και σε αυτή τη ΔΕΘ θέλουμε να επιστρέψουμε αυτό που μας επιτρέπεται, με ένα δίκαιο και αναλογικό τρόπο».

Για τα έργα που γίνονται ανά την επικράτεια, υπογράμμισε το κυβερνητικό ενδιαφέρον για «επιτάχυνση και ολοκλήρωση κάποιων σημαντικών έργων ανά την Ελλάδα που θα θέλαμε να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάιο του 2027». Αναφέρθηκε, μάλιστα, και στα πρόσφατα εγκαίνια, από τον πρωθυπουργό, νέου τμήματος του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Στο κεφάλαιο της περιφερειακής ανάπτυξης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ που έχει επισκεφθεί κάθε νομό της χώρας πολλές φορές, τόνισε εισαγωγικώς πως «ξέρουμε τι γίνεται σε κάθε περιοχή, έχουμε βάλει προτεραιότητες».

Ενώ παρενθετικά στο σημείο αυτό ανέδειξε την κρισιμότητα του ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, καθώς το 2ο εξάμηνο του 2027 θα κλείσει, όπως επεσήμανε, η συζήτηση για τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό.

Νωρίτερα και «μέχρι τον Μάιο έχουμε δύο δουλειές: “Να ολοκληρώσουμε όσα έχουν ξεκινήσει σε επίπεδο υποδομών και παρεμβάσεων” και ταυτόχρονα να υποβληθεί το νέο εθνικό πρόγραμμα στο πλαίσιο, δηλαδή, του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού».

Για την περιφερειακή ανάπτυξη, διαβεβαίωσε ότι «ποτέ δεν έχει αποκλεισθεί κανένας αυτοδιοικητικός από τη συζήτηση», άλλωστε, συνέχισε, «δεν υπάρχει κομματικός χρωματισμός γιατί αφορά το κοινό μας μέλλον». Από την άλλη, «μπορεί καμιά φορά να εμφιλοχωρούν εγωισμοί και σκοπιμότητες, αλλά δεν έχω δώσει ποτέ σημασία σε αυτό». Εξάλλου, «η δουλειά αυτή έχει εκλογικό ορίζοντα, αλλά θα συνεχίζει να φέρνει αποτελέσματα και μετά».

Ερωτηθείς, τέλος, για ένα σημαντικό τοπικό έργο, τον οδικό άξονα Λαμίας – Καρπενησίου, ο Θ. Κοντογεώργης έκανε γνωστό ότι «πολύ σύντομα θα βγουν από το υπουργείο Υποδομών οι διαδικασίες για το πρόγραμμα απαλλοτριώσεων και τη δημοπράτηση». Διαβεβαίωσε δε, πως «οι πόροι είναι εξασφαλισμένοι» και, εν κατακλείδι, «θα γίνει αυτό που είπε ο πρωθυπουργός», κατά την επίσκεψή του στην περιοχή.