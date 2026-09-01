Παντελής Καναράκης για Γιάννη Πάριο: “Συγγνώμη Σπουδαίε, συγγνώμη για την κακία των ανθρώπων”

Με αφορμή τα σχόλια που ακολούθησαν την τελευταία συναυλία του Γιάννη Πάριου, ο Παντελής Καναράκης θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια για τη φθορά του χρόνου και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι καλλιτέχνες όταν μεγαλώνουν.

Μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το μεσημέρι της Δευτέρας (31/08), ο ηθοποιός αναφέρθηκε με αιχμηρό τρόπο στην κριτική που ασκείται για την εικόνα, τη φωνή και τις αντοχές ενός καλλιτέχνη όσο περνούν τα χρόνια.

«Μη γερνάς καλλιτέχνη απαγορεύεται. Μη γερνάς. Μην κάνεις ρυτίδες, μη ζαρώνεις. Μην χάνεις νότες από τη φωνή σου. Μην μειώνεις την ενέργεια σου. Μην γερνάς καλλιτέχνη. Μην παίζεις, μην τραγουδάς, μην χορεύεις. Μην καταντάς. Μην δίνεις δε θέλουμε. Μη γερνάς καλλιτέχνη απαγορεύεται. Μην δείχνεις συναίσθημα σα θάλασσες απέραντες, δε μας αφορά. Μην χαμηλώνεις τους τόνους στα τραγούδια.

Μην αφαιρείς προτάσεις από το κείμενο. Μην αφήνεις τα μαλλιά σου ν’ ασπρίσουν, τα γόνατα σου να λυγίσουν, το σώμα σου να παχύνει, ν’ αδυνατίσει, να κυρτώσει. Δε θέλουμε. Δεν μας αφορά το παρελθόν σου, τα ταξίδια που μας έκανες, τους χωρισμούς μας που έντυσες με νότες, την μιζέρια μας που φώτισες με γέλιο. Τα βράδια μας, τα μεθύσια μας, τις καψούρες μας και τις προδοσίες μας.

Μη γερνάς καλλιτέχνη απαγορεύεται. Μην βγαίνεις, μην εμφανίζεσαι, μην επικοινωνείς. Κρύψου στο λαγούμι σου. Μπες στη σπηλιά και σφάλισε με πέτρα την πόρτα. Πέτρα σκληρή, απροσπέλαστη, άκαρδη για να μπορεί να συναγωνιστεί το σχόλιο, την κριτική, την άποψη.

Μην γερνάς καλλιτέχνη απαγορεύεται. Κάτσε μέσα μόνος κατάμονος γιατί στο κάτω-κάτω… πιο καλή η μοναξιά από ‘σενα που δε φτάνω… Συγνώμη Σπουδαίε, συγνώμη για την κακία των ανθρώπων, κατά πάσα πιθανότητα δεν ξέρουν τι κάνουν!», έγραψε ο Παντελής Καναράκης.