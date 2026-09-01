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Ανθή Βούλγαρη: “Από αύριο θα λιβανίζω παντού”

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THESTIVAL TEAM

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Με αφορμή την επιστροφή τους στο MEGA για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη δέχτηκαν σήμερα δώρα στο πλατό της εκπομπής τους.

Η Ανθή Βούλγαρη, μάλιστα, ανέφερε πως θέλει να καθιερώσει μια νέα «παράδοση» στην καθημερινότητά τους με τον συνεργάτη της, λέγοντας πως σκοπεύει να ξεκινήσει να λιβανίζει καθημερινά.

“Ευχαριστούμε πάρα πολύ Θώμη μου” είπε η Ανθή Βούλγαρη δείχνοντας την τούρτα που έλαβε δώρο μαζί με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, για τη χθεσινή πρεμιέρα ους, με τον δημοσιογράφο να συμπληρώνει:

“Θώμη μου σε ευχαριστούμε πραγματικά. Κάθε χρόνο στο ξεκίνημα και στην έναρξη τι έχουμε; Καριόκες από τον Μάκη και τούρτα από τη Θώμη. Παιδιά φτιάξτε και τα μόνιτορ. Ξυπνάμε πρωί-πρωί! Η δουλειά είναι εύκολη”

“Λοιπόν, ξυπνήστε, ανοίξτε τα παράθυρα, λιβανίστε τα σπίτια σας” είπε στη συνέχεια η Ανθή Βούλγαρη με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να τη διακόπτει, λέγοντας: “Άντε πάλι με το λιβάνι. Κώστα, μη φέρεις εδώ μέσα ποτέ λιβάνι… “

“Εγώ το ξέχασα σήμερα. Έχω φέρει μια σακούλα και από αύριο θα λιβανίζω παντού. Και στο ραδιόφωνο” ανέφερε στη συνέχεια η δημοσιογράφος και ο συμπαρουσιαστής της προσέθεσε: “Μετά την εκπομπή. Εδώ, άμα μπει λιβάνι με aircondition…”

“Δεν έρχομαι νωρίτερα; Τι σε νοιάζει; Θα ανοίξω τα παράθυρα” υπογράμμισε γελώντας η Ανθή Βούλγαρη.

Ανθή Βούλγαρη

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