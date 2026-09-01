Θεσσαλονίκη: Το επιβλητικό Αλκαζάρ αποκαλύφθηκε και ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του – Αυτοψία Μενδώνη – Δείτε εικόνες

Το Τεμένος Χαμζά Μπέη, γνωστό ως Αλκαζάρ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του και να υποδεχθεί το κοινό της πόλης. Οι εργασίες αποκατάστασης έχουν ολοκληρωθεί, το μνημείο πλέον δεν είναι καλυμμένο, ενώ σύντομα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει εκθέσεις.

Σήμερα το πρωί η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, πραγματοποίησε αυτοψία στο μνημείο και εξέφρασε τη χαρά της για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του μνημείου και την απόδοσή του στην πόλη. “Εγώ πρέπει να πω και να μεταφέρω τα συναισθήματα όλων μας, ότι σήμερα πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη χαρά για μας, γιατί βλέπουμε αυτό το μνημείο να αποδίδεται ξανά στην πόλη και στους Θεσσαλονικείς”, ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Μενδώνη μετά την αυτοψία στο μνημείο.

Η ίδια αναφέρθηκε στη μεγάλη προσπάθεια που έγινε ώστε το μνημείο να ανοίξει ξανά τις πύλες του αλλά και στην εικόνα που παρουσίαζε για πολλά χρόνια, λόγω της κατάστασής του. “Νομίζω ότι τουλάχιστον δύο γενιές Θεσσαλονικέων και επισκεπτών δεν θυμόμαστε το συγκεκριμένο μνημείο χωρίς σκαλωσιές, και μάλιστα βαριές σκαλωσιές, γιατί τα πολύ σοβαρά του ζητήματα ήταν τα στατικά”.

Όπως τόνισε, “είναι λοιπόν μια μεγάλη, μεγάλη μέρα και το Υπουργείο Πολιτισμού πραγματικά με πολλή χαρά και απόλυτη συναίσθηση ευθύνης αποδίδει στην πόλη ένα ακόμα μνημείο λαμπερό, όπως αξίζει στη Θεσσαλονίκη”.

Σύμφωνα με την υπουργό Πολιτισμού, οι Θεσσαλονικείς θα πρέπει να κάνουν λίγο ακόμα υπομονή για να επισκεφθούν το Τεμένος Χαμζά Μπέη, καθώς αν και ολοκληρώθηκε η αποκατάστασή του, οι πύλες του για το κοινό θα ανοίξουν στις αρχές Οκτωβρίου, με έκθεση του MOMus. “Θα φιλοξενεί εκθέσεις, περιοδικές εκθέσεις, οι οποίες σε συνεννόηση των δύο φορέων, του MOMus και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας / της Εφορείας Αρχαιοτήτων, θα αλλάζουν κατά διαστήματα. Τώρα το πόσο θα είναι αυτά τα διαστήματα, αυτά είναι θέματα που θα τα καθορίσουν μεταξύ τους οι υπηρεσίες. Η δική μου παράκληση προς το MOMus είναι οι εκθέσεις, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια, να αφορούν την ιστορία της Θεσσαλονίκης”, υπογράμμισε και διευκρίνισε ότι το μνημείο θα είναι πάντα ανοιχτό, αφού “η μία έκθεση θα διαδέχεται την άλλη”.

Κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης, οι εσωτερικές υφιστάμενες υποστυλώσεις ελέγχθηκαν και συμπληρώθηκαν κατά τόπους με νέες διατάξεις, ενώ περιμετρικά στην εσωτερική παρειά των τοιχοποιιών εγκαταστάθηκαν κατάλληλες διατάξεις ικριωμάτων για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών σε όλες τις στάθμες καθ’ ύψος εξασφαλίζοντας την πρόσβαση μέχρι την στάθμη του τρούλου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, πραγματοποιήθηκαν επίσης εργασίες προληπτικής στερέωσης του εσωτερικού διακόσμου του τεμένους από εξειδικευμένα συνεργεία συντηρητών, καθώς και η μερική απόσπαση των μαρμάρινων πλακών του δαπέδου, στον αίθριο χώρο. Στις εξωτερικές τοιχοποιίες του μνημείου έγιναν εργασίες καθαίρεσης σαθρών αρμολογημάτων και επιχρισμάτων και εκτέλεση δειγμάτων νέων συμβατών κονιαμάτων.

Η τετράγωνη, σε κάτοψη αίθουσα προσευχής του τεμένους, έχει εσωτερικές διαστάσεις 11,54Χ11,54μ και μέγιστο ύψος 17μ. Σε αυτή προστέθηκαν διαμερίσματα, στη βορειανατολική και νοτιοδυτική πλευρά και έκκεντρο προστώο, στη βορειοδυτική πλευρά και τη δυτική γωνία, τα οποία αποτελούν ενιαίο περίστωο περιβάλλοντας το τέμενος σε σχήμα Π. Ο μολυβδοσκέπαστος ημισφαιρικός θόλος του, εδράζεται σε οκταγωνικό τύμπανο. Τα διαμερίσματα του περιστώου, αναπτύσσονται παράλληλα με τους πλευρικούς τοίχους του κυρίως τεμένους. Το περίστωο συντίθεται από́ ανοικτή κιονοστήρικτη στοά (ρεβάκ), στα δυτικά με πλευρικά κλειστά διαμερίσματα, βόρεια και νότια. Το αίθριο έχει κάτοψη σχήματος τραπεζίου, ενώ οι στοές του ορίζονται από κιονοστοιχίες. Το τέμενος αποτελείται από τρεις διακριτές ενότητες που αντιστοιχούν σε τρεις διαδοχικές χρονολογικές φάσεις κατασκευής του: Την αίθουσα προσευχής, το περίστωο και το αίθριο.