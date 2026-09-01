Βαρύ πένθος για τον Αχιλλέα Μπέο – Πέθανε η αδελφή του

Δύσκολες στιγμές περνά ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος καθώς ξαφνικά έφυγε από τη ζωή η αδελφή του, Βάσω, σε ηλικία 65 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το magnesianews.gr η 65χρονη ενώ κολυμπούσε χθες σε ακτή της Αττικής, αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και υπέστη ανακοπή.

Παρά την κινητοποίηση που υπήρξε, η αδελφή του δημάρχου Βόλου δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή.

Ως ένδειξη πένθους η ΠΑΕ Βόλος ανήρτησε μαύρη κορδέλα στους λογαριασμούς της στα social media.