Στ. Αγγελούδης: Θετική εξέλιξη για τα 6+1 αιτήματα του Δήμου από την κυβέρνηση – Αρχές του 2027 ασφαλτοστρώσεις σε μεγάλες οδούς

Να «τρέξουν» οι εξελίξεις όσον αφορά τα 6+1 έργα που πρότεινε ο δήμος Θεσσαλονίκης και για τα οποία δεσμεύτηκε η κυβέρνηση, ώστε να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα, ζήτησε ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ενημερώνοντας το Σώμα, έπειτα από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, κατά την πρόσφατη παρουσία του στην πόλη, ο κ. Αγγελούδης ανέφερε πως τα αιτήματα έγιναν αποδεκτά ωστόσο μέσα στο επόμενο δίμηνο θα πρέπει να “πέσουν” οι υπογραφές για τις προγραμματικές συμβάσεις και να ψηφιστεί η τροπολογία για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού Κόλπου.

«Υπήρξε αποδοχή των αιτημάτων, μένει να υπογραφούν προγραμματικές συμβάσεις και είναι στο χέρι μας να τρέξουμε γρηγορότερα», σημείωσε ο δήμαρχος, αναφερόμενος στα 6+1 αιτήματα: τις 600 νέες θέσεις στάθμευσης, με την παραχώρηση και χρήση του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη και του χώρου της πρώην Ναυτικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος, την αξιοποίηση του συγκροτήματος του Αγίου Μηνά, την ανάπλαση του αρχαιολογικού χώρου της Τούμπας, την παραχώρηση της έκτασης της Αγίας Φωτεινής, τη μόνιμη φροντίδα του Θερμαϊκού Κόλπου, το νέο κλειστό γήπεδο στο ΑΠΘ και το Μητροπολιτικό Πάρκο 120 στρεμμάτων που θα δημιουργηθεί στη ΔΕΘ.

Από αρχές του 2027 ασφαλτοστρώσεις σε μεγάλες οδούς

Ανακοίνωσε, δε, πως στις αρχές Οκτωβρίου η δημοτική αρχή θα προχωρήσει στη δημοπράτηση του έργου των ασφαλτοστρώσεων για μεγάλους δρόμους της πόλης. Ο κ. Αγγελούδης εκτίμησε πως θα αναδειχθεί ο ανάδοχος στις αρχές του 2027 που θα αναλάβει να ασφαλτοστρώσει οδούς όπως η Βασιλίσσης Όλγας, η Μίκη Θεοδωράκη, η Λεωφόρος Νίκης, καθώς και σημεία της Κωνσταντίνου Καραμανλή και της Εγνατία.

Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου είπε πως θα παραδοθούν στους πολίτες δύο νέα γήπεδα μπάσκετ, στους Κήπους του Πασά και στην Τριανδρία, η Γυάλινη Πινακοθήκη στη Νέα Παραλία, το αναπλασμένο πάρκο Κρυονερίου στην Τούμπα και το νέο νηπιαγωγείο της οδού Αγίου Δημητρίου, το οποίο για χρόνια ήταν εγκαταλελειμμένο και πλέον ανακαινίστηκε με δωρεά πρώην καθηγήτριας.

Τέλος, ο κ. Αγγελούδης, στη διάρκεια της κεντρικής τοποθέτησής του, αναφέρθηκε στον πρώην δημοτικό σύμβουλο Θεόφιλο Πατέλη, ο οποίος έφυγε πριν από λίγες ημέρες από τη ζωή, κάνοντας λόγο για έναν «εξαιρετικό άνθρωπο που άφησε ισχυρό αποτύπωμα με το ήθος, το ύφος και την προσφορά του».

Τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος έστειλε, εκ μέρους όλου του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, και ο πρόεδρος του Σώματος, Σπύρος Βούγιας, ενώ τον αποχαιρέτησαν, μεταξύ άλλων, στις τοποθετήσεις τους ο πρώην δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, καθώς και οι δημοτικοί σύμβουλοι και επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων Σπύρος Πέγκας και Δρόσος Τσαβλής.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ