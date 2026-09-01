Πούτιν σε Πεζεσκιάν: Η Ρωσία προμηθεύει το Ιράν με αναγκαία αγαθά – Είμαστε αλληλέγγυοι με τον ιρανικό λαό

Την πολιτική και έμπρακτη στήριξη της Ρωσίας προς το Ιράν, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την Τεχεράνη, υπογράμμισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, στο περιθώριο της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.



Ο Ρώσος πρόεδρος αποκάλυψε ότι η Μόσχα προμηθεύει το Ιράν με αναγκαία αγαθά, επιχειρώντας να συνδράμει τη χώρα εν μέσω της αντιπαράθεσής της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και των πιέσεων που αντιμετωπίζει.



«Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο προσπαθούμε να σας παρέχουμε την απαραίτητη βοήθεια. Το έχουμε συζητήσει μαζί σας. Προμηθεύουμε τα αναγκαία αγαθά», ανέφερε ο Πούτιν κατά τη συνάντηση.



Παράλληλα, τόνισε ότι η Ρωσία αποδίδει μεγάλη σημασία στην περαιτέρω ανάπτυξη της ανθρωπιστικής συνεργασίας με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Πούτιν: «Θαυμάζουμε το θάρρος και την αντοχή του ιρανικού λαού»

Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε εκ νέου την αλληλεγγύη της Μόσχας προς την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι ο ρωσικός λαός βρίσκεται στο πλευρό των Ιρανών που υπερασπίζονται τα συμφέροντα της χώρας τους.



«Όπως έχω πει επανειλημμένα, η Ρωσία είναι αλληλέγγυα με τον ιρανικό λαό», είπε χαρακτηριστικά.

Putin admitted that Russia is supplying Iran with “needed equipment” during its conflict with the US



“During this difficult period, we are trying to provide you with the necessary assistance. We have discussed this issue with you. We are supplying you with the necessary… pic.twitter.com/3i4blyXqvQ September 1, 2026

Ο Πούτιν εξήρε επίσης τη στάση των Ιρανών απέναντι στις πιέσεις που δέχονται, σημειώνοντας: «Θαυμάζουμε το θάρρος και την αντοχή σας στον αγώνα για τα εθνικά σας συμφέροντα».



Από την πλευρά του, ο Μασούντ Πεζεσκιάν ευχαρίστησε τη Ρωσία για τη στάση που έχει τηρήσει υπέρ της Τεχεράνης τόσο κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και απέναντι στις αμερικανικές κυρώσεις.



«Σας ευχαριστούμε για τη θέση που πήρατε κατά τη διάρκεια του πολέμου, σε όλες τις συγκρούσεις και απέναντι στις αμερικανικές κυρώσεις. Μας υποστηρίξατε τόσο στον ΟΗΕ όσο και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς», δήλωσε.

Πεζεσκιάν κατά ΗΠΑ: «Δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τις ενέργειές τους»

Ο Ιρανός πρόεδρος εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση κατά της Ουάσινγκτον, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι επικαλούνται τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς, όπως είπε, να μπορούν να δικαιολογήσουν τις ενέργειές τους απέναντι στο Ιράν.



«Μιλούν για δημοκρατία και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν έχουν κανέναν λόγο με τον οποίο να μπορούν να δικαιολογήσουν τις ενέργειές τους απέναντι στο Ιράν», ανέφερε.

Putin said that Russia is providing Iran with the necessary assistance and “supplying the needed goods”



Vladimir Putin met with the president of the Islamic regime in Iran, Masoud Pezeshkian, in Bishkek.



Putin said that “Russia stands in solidarity with the people of Iran, who… pic.twitter.com/cwhtiuffaj — Visegrád 24 (@visegrad24) September 1, 2026

Ο Πεζεσκιάν εμφανίστηκε, μάλιστα, βέβαιος ότι η Τεχεράνη θα βγει νικήτρια από την αντιπαράθεσή της με την Ουάσινγκτον, συνδέοντας τη σύγκρουση αυτή με την ευρύτερη προσπάθεια αμφισβήτησης της αμερικανικής κυριαρχίας στο διεθνές σύστημα.



«Είμαστε εδώ για να πολεμήσουμε τη μονοπολικότητα. Θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτό το μονοπολικό σύστημα. Είμαι βέβαιος ότι θα νικήσουμε», δήλωσε.

Κοινό μέτωπο Μόσχας και Τεχεράνης κατά του «μονοπολικού κόσμου»

Ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι σχέσεις της χώρας του με τη Ρωσία έχουν στρατηγικό χαρακτήρα και αποτελούν, σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό παράγοντα για την αντιμετώπιση των αμερικανικών πιέσεων.



«Οι σχέσεις μας είναι στρατηγικές. Είμαστε βέβαιοι ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αντισταθούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλες τις κυρώσεις που μας επιβάλλουν», είπε.



Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι η Τεχεράνη συμμερίζεται τη ρωσική θέση υπέρ της ταχείας μετάβασης από ένα μονοπολικό σε ένα πολυπολικό διεθνές σύστημα.



«Είμαστε εδώ για να αγωνιστούμε ενάντια σε έναν μονοπολικό κόσμο. Υποστηρίζουμε τη θέση της Ρωσίας για την αντιμετώπιση της μονοπολικότητας», τόνισε.



Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις διμερείς σχέσεις, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να δηλώνει ότι η συνεργασία Ρωσίας και Ιράν αναπτύσσεται σταθερά σε όλους τους τομείς, στη βάση της Συνθήκης Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των δύο χωρών.



«Οι φιλικές ρωσοϊρανικές σχέσεις αναπτύσσονται σταθερά σε όλους τους τομείς, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της Συνθήκης Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης», ανέφερε.



Ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι, παρά τη στρατιωτική και πολιτική κατάσταση που αντιμετωπίζει το Ιράν, οι δύο χώρες καταφέρνουν να διατηρήσουν τη δυναμική που είχε καταγραφεί την προηγούμενη χρονιά στις εμπορικές και οικονομικές τους σχέσεις.



Όπως εξήγησε, αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αποτελεσματική λειτουργία της διακυβερνητικής επιτροπής Ρωσίας – Ιράν, η οποία συνεδριάζει σε τακτική βάση και πραγματοποίησε πρόσφατα ακόμη μία σύνοδό της.



Η συνάντηση Πούτιν – Πεζεσκιάν ανέδειξε έτσι την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων Μόσχας και Τεχεράνης σε πολιτικό, οικονομικό και ανθρωπιστικό επίπεδο, αλλά και την κοινή τους επιδίωξη για στενότερο συντονισμό απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη δυτική πίεση.