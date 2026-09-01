Ο ισραηλινός στρατός έπληξε στόχους στη Γάζα – Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πυρά και αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εκτόξευσαν τουλάχιστον 12 πυραύλους κοντά στην περιοχή Κατίμπα στη δυτική Πόλη της Γάζας, μια περιοχή γεμάτη οικογένειες εκτοπισμένων.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι –δύο παιδιά και μία γυναίκα– σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν στον ασυνήθιστα σφοδρό βομβαρδισμό, δήλωσαν ιατρικές πηγές. Δύο οχήματα επλήγησαν και καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έπληξε αρκετούς στόχους στη Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να απομακρύνει απειλές για τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.

Ο Ισμαήλ αλ Ταουάμπτα, διευθυντής του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε ότι ισραηλινή ειδική δύναμη επιχείρησε να διεξαγάγει επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας, αλλά αποκαλύφθηκε στη διάρκεια της αποστολής.

Είπε ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε στη συνέχεια σφοδρά αεροπορικά πλήγματα στα οποία συμμετείχαν περισσότερα από δέκα μαχητικά αεροσκάφη, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους.

Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, ιατρικές πηγές δήλωσαν ότι ένα κορίτσι, η Ισράα αλ Χίσι, σκοτώθηκε και άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ισραηλινές δυνάμεις, που επιχειρούσαν ανατολικά της Ντέιρ αλ Μπάλαχ στην κεντρική Γάζα, άνοιξαν πυρ στην περιοχή.

Κατάπαυση του πυρός με την υποστήριξη των ΗΠΑ που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο 2025 σταμάτησε τις μεγάλης κλίμακας εχθροπραξίες που ισοπέδωσαν τον θύλακα, αλλά δεν τερμάτισε τα ισραηλινά πλήγματα. Ο στρατός λέει ότι τέτοιες επιχειρήσεις έχουν στόχο να αποτρέψουν επιθέσεις της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών μαχητικών οργανώσεων.

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι παραβιάζει κατ’ επανάληψη την κατάπαυση πυρός και υπονομεύει τις προσπάθειες να προωθηθεί ένα ευρύτερο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να τερματιστεί ο πόλεμος. Το σχέδιο περιλαμβάνει περαιτέρω αποχωρήσεις ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Τουλάχιστον 1.300 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα αφότου τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός τον περασμένο Οκτώβριο, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί την ίδια χρονική περίοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ