Ο δημοσιογράφος Θοδωρής Βγενής στο πλευρό της Ναταλίας Γερμανού στην εκπομπή “Καλύτερα δε γίνεται”

Μία νέα προσθήκη θα δούμε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του ALPHA, με οικοδέσποινα τη Ναταλία Γερμανού.

Ο λόγος για τον έμπειρο δημοσιογράφο Θοδωρή Βγενή που εντάσσεται στο δυναμικό της εκπομπής του ALPHA και θα βρίσκεται κάθε Σάββατο και Κυριακή μεσημέρι στο πλευρό της Ναταλίας Γερμανού για να ενημερώνει τους τηλεθεατές σχετικά με καίρια ζητήματα της επικαιρότητας.

«Ο δημοσιογράφος Θοδωρής Βγενής εντάσσεται στην ομάδα του “Καλύτερα δε γίνεται”.

Με πολυετή εμπειρία στο πολιτικό και οικονομικό ρεπορτάζ και παρουσία στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τον Τύπο, ο Θοδωρής Βγενής έρχεται να προσθέσει τη δική του ματιά στη θεματολογία της εκπομπής, παρακολουθώντας πρόσωπα, γεγονότα και θέματα της επικαιρότητας.

Στη δημοσιογραφική του πορεία έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στον έντυπο Τύπο, έχει συμμετάσχει σε ενημερωτικές τηλεοπτικές εκπομπές πολιτικού και οικονομικού περιεχομένου, ενώ έχει παρουσία και στο ραδιόφωνο, με ενημερωτικές εκπομπές και σχολιασμό της επικαιρότητας.

Τη νέα σεζόν, ο Θοδωρής Βγενής γίνεται μέλος του “Καλύτερα δε γίνεται”, φέρνοντας στην εκπομπή την εμπειρία του ρεπορτάζ, τη γνώση της επικαιρότητας και τη δημοσιογραφική του προσέγγιση σε όλα όσα συμβαίνουν, συζητιούνται και μας αφορούν.

“Καλύτερα δε γίνεται” με τη Ναταλία Γερμανού. Έρχεται στον Alpha», έγραφε η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού.