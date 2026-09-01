Ηλίας Ψινάκης: Με λυπήθηκα και λυπήθηκα πάρα πολύ τους πλούσιους με σκάφη

Για τις φετινές καλοκαιρινές του διακοπές στο Αιγαίο μίλησε ο Ηλίας Ψινάκης στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής «Στο Γηροκομείο».

Ο γνωστός μάνατζερ αναφέρθηκε στους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, επηρεάζοντας σημαντικά όσους είχαν επιλέξει να κάνουν διακοπές με σκάφη. Ανάμεσά τους ήταν και ο ίδιος, καθώς οι καιρικές συνθήκες τον ανάγκασαν να αλλάξει τα αρχικά του σχέδια.

Η παρέα του βρέθηκε αρχικά στη Μύκονο, όμως το σκάφος παρέμεινε δεμένο για αρκετές ημέρες, καθώς οι δυνατοί άνεμοι δεν επέτρεπαν τις μετακινήσεις. Έτσι, αποφάσισαν να αφήσουν προσωρινά το σκάφος και να φιλοξενηθούν σε σπίτια φίλων.

Στη Μύκονο πάντως, η βραδιά που αναγκάστηκε να παραμείνει είχε ωραία κατάληξη, καθώς βρέθηκε στο λαμπερό «White Party» εφοπλιστικής οικογένειας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιουλίου με τον Σάκη Ρουβά να διασκεδάζει τους καλεσμένους με τα τραγούδια του.

«Τους λυπήθηκα… Με λυπήθηκα και λυπήθηκα πάρα πολύ τους πλούσιους με σκάφη. Δεν ξέρεις τι πάθανε. Όταν φυσάει δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Είναι πραγματικά για λύπηση», ανέφερε αρχικά ο Σάκης Ρουβάς.

Αποκάλυψε στη συνέχεια πως οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν και τα δικά του πλάνα, καθώς η παρέα του έφτασε αρχικά στη Μύκονο, χωρίς ωστόσο να μπορεί να κάνει εκδρομές με το σκάφος, λέγοντας «Ο Αίολος είχε πάρα πολλά νεύρα».

Όπως εξήγησε, αφού το σκάφος παρέμεινε δεμένο η παρέα αποφάσισε να μεταφερθεί για λίγες ημέρες σε σπίτια φίλων. «Πήγαμε στη Μύκονο πρώτα. Και στη Μύκονο είμαστε δεμένοι… Για να σωθούμε, μετά από λίγο και μετά από, ξέρω ’γω, πόσες μέρες φύσαγε και ήμασταν δεμένοι, πήγαμε στο σπίτι μιας φίλης μου λόγω των ανέμων», ανέφερε.

«Στο τέλος πήξαμε και πήγαμε στο σπίτι φίλων μας που έκαναν το White Party που κάνουν για την επέτειό τους. Τραγουδούσε ο Σάκης Ρουβάς, εκτίναξε το πάρτι», είπε ο Ηλίας Ψινάκης, περιγράφοντας με τον δικό του τρόπο ένα καλοκαίρι που είχε αρκετές ανατροπές.