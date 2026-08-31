“Νίκη”: “Poso kanei” η κοροϊδία του Μαξίμου προς τον ελληνικό λαό;

Η «Νίκη» ασκεί κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την ακρίβεια αλλά και την νέα «Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών» που τέθηκε σε ισχύ από σήμερα.

«Οι δήθεν ελεήμονες της κυβέρνησης εγκαινιάζουν σήμερα με φανφάρες την περιβόητη “Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών”, άλλη μία καμουφλαρισμένη απάτη, από τα φτηνά επικοινωνιακά τρικ που επιστρατεύει απεγνωσμένα ο Μητσοτάκης λίγο πριν από το πολιτικό ναυάγιο της ΔΕΘ» σημειώνει η «Νίκη», επισημαίνοντας: «Επί επτά χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρακολουθεί την ακρίβεια να λεηλατεί το εισόδημα των Ελλήνων, αφήνοντας σούπερ μάρκετ, μεγάλες αλυσίδες και χονδρεμπόρους να λειτουργούν ουσιαστικά χωρίς έλεγχο. Τώρα, λίγο πριν από τις εκλογές, ανακάλυψε ξαφνικά τις… μειώσεις τιμών».

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος «η πολυδιαφημισμένη “Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών” προβλέπει μειώσεις της τάξεως του 5%-7%. Για πόσο όμως; Μα, μόνο για 2 έως 4 μήνες. Μια πολυετής κρίση ακρίβειας επιχειρείται, δηλαδή, να αντιμετωπιστεί με μια συμφωνία ορισμένου χρόνου. Την ίδια στιγμή, η πραγματική οικονομία εκπέμπει SOS. Στην Αθήνα, το 71,3% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατέγραψε χειρότερο τζίρο στις θερινές εκπτώσεις, ενώ στον Πειραιά το 73% των εμπόρων αποδίδει την εικόνα της αγοράς στην εξαντλημένη αγοραστική δύναμη».

Παράλληλα, όπως υποστηρίζει η «Νίκη», το κόμμα «έχει επανειλημμένα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, με ουσιαστικούς ελέγχους σε όλη την αλυσίδα διαμόρφωσης των τιμών, με πάταξη των ολιγοπωλιακών πρακτικών, με αυστηρές κυρώσεις στην αισχροκέρδεια, με μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης σε βασικά αγαθά και πραγματική στήριξη της ελληνικής παραγωγής και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Τέλος, η «Νίκη» τονίζει ότι «οι Έλληνες δεν χρειάζονται προεκλογικές εκπτώσεις. Χρειάζονται μόνιμη μείωση του κόστους ζωής» καθώς και ότι «επτά χρόνια κυβερνητικής ανοχής δεν ξεπλένονται με τέσσερις μήνες προσφορών».