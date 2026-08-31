MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 31 Αυγούστου

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 31 Αυγούστου:

1922 Η ελληνική και η αρμενική συνοικία της Σμύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές Αρχές της πόλης. Η 11η Μεραρχία, υπό τον Υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους.

1923 Οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα.

1933 Εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδή, δύναμης 300 κλινών, για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων.

1980 Ιδρύεται στο Γκντανσκ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία «Αλληλεγγύη», το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλει καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα.

1997 Σε τραγικό δυστύχημα, μέσα στο Παρίσι, σκοτώνεται η πριγκίπισσα Νταϊάνα, μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι αλ Φαγιέντ και τον οδηγό της μοιραίας Μερσεντές, ενώ τραυματίζεται ο σωματοφύλακάς της.

2003 Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό και γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία. Ο συνολικός απολογισμός του είναι 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και 44 ήττες.

Γεννήσεις

1870 Μαρία Μοντεσόρι, ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. (Θαν. 6/5/1952)

1945 Βαν Μόρισον, ιρλανδός ρόκερ.

1949 Ρίτσαρντ Γκιρ, Αμερικανός ηθοποιός και κοινωνικός ακτιβιστής.

Θάνατοι

1847 Ιωάννης Κωλέττης, έλληνας πολιτικός, που διατέλεσε και πρωθυπουργός επί Όθωνος. (Γεν. 1777)

1867 Σαρλ Μποντλέρ, γάλλος συμβολιστής ποιητής. (Γεν. 9/4/1821)

1973 Τζον Φορντ, αμερικανός σκηνοθέτης. («Ταχυδρομική Άμαξα») (Γεν. 1/2/1894)

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Ανθρώπων με Αφρικανική Καταγωγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Νίκος Κουρής: Έφαγα χρόνια προσπαθώντας να αποδείξω ότι είμαι καλός ηθοποιός και όχι ωραίος γκόμενος

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Κύπρος: “Βαθιά θλίψη και αγωνία” εκφράζει η Λευκωσία για το ναυάγιο ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εθελοντές ανέσυραν από τον Θερμαϊκό 336 κιλά απορριμμάτων και δύο πατίνια – Δείτε εικόνες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Γενικός διευθυντής Ντόρτμουντ για Κωνσταντέλια: “Φοβόμαστε για το χειρότερο”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Ημαθία: Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και άρπαξαν από 51χρονη χρήματα και κοσμήματα – Πάνω από 15.000 ευρώ η λεία

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ρωσία: Ουκρανικό drone προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο κοντά στην Αγία Πετρούπολη