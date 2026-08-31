Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 31 Αυγούστου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 31 Αυγούστου:

1922 Η ελληνική και η αρμενική συνοικία της Σμύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές Αρχές της πόλης. Η 11η Μεραρχία, υπό τον Υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους.

1923 Οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα.

1933 Εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδή, δύναμης 300 κλινών, για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων.

1980 Ιδρύεται στο Γκντανσκ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία «Αλληλεγγύη», το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλει καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα.

1997 Σε τραγικό δυστύχημα, μέσα στο Παρίσι, σκοτώνεται η πριγκίπισσα Νταϊάνα, μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι αλ Φαγιέντ και τον οδηγό της μοιραίας Μερσεντές, ενώ τραυματίζεται ο σωματοφύλακάς της.

2003 Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό και γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία. Ο συνολικός απολογισμός του είναι 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και 44 ήττες.

Γεννήσεις

1870 Μαρία Μοντεσόρι, ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. (Θαν. 6/5/1952)

1945 Βαν Μόρισον, ιρλανδός ρόκερ.

1949 Ρίτσαρντ Γκιρ, Αμερικανός ηθοποιός και κοινωνικός ακτιβιστής.

Θάνατοι

1847 Ιωάννης Κωλέττης, έλληνας πολιτικός, που διατέλεσε και πρωθυπουργός επί Όθωνος. (Γεν. 1777)

1867 Σαρλ Μποντλέρ, γάλλος συμβολιστής ποιητής. (Γεν. 9/4/1821)

1973 Τζον Φορντ, αμερικανός σκηνοθέτης. («Ταχυδρομική Άμαξα») (Γεν. 1/2/1894)

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Ανθρώπων με Αφρικανική Καταγωγή