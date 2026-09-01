Πλούσιος σε εκδηλώσεις ο Πολιτιστικός Σεπτέμβρης που ξεκινά σήμερα στον Δήμο Παύλου Μελά

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων που έχει ετοιμάσει για τον Σεπτέμβριο ο Δήμος Παύλου Μελά. Ο «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2026» που διοργανώνεται από 1 έως 18 Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει 21 δρώμενα σε ανοιχτά θέατρα, πλατείες, πάρκα, γειτονιές και απευθύνεται σε κατοίκους και επισκέπτες κάθε ηλικίας.

Το Φεστιβάλ Βυζαντινών Νερόμυλων, οι μεγάλες μουσικές συναυλίες γειτονιάς, οι εκδηλώσεις Πατρίδας Αρωθυμία με μνήμες του Πόντου, οι Ημέρες Θεάτρου, οι προβολές παιδικών ταινιών και οι παραστάσεις Θεάτρου Σκιών συνθέτουν τον φετινό Πολιστικό Σεπτέμβρη στον Δήμο Παύλου Μελά. Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις.

«Οι πλατείες, οι δρόμοι, οι γειτονιές και οι πολιτιστικοί μας χώροι γεμίζουν μουσικές, χρώματα και ανθρώπινα χαμόγελα. Ο πολιτισμός είναι ανάγκη, είναι τρόπος να επικοινωνούμε και να εκφραζόμαστε» σημειώνει ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, αναφερόμενος στον Πολιτιστικό Σεπτέμβρη.

Η Δημοτική Σύμβουλος αρμόδια για θέματα Πολιτισμού, Αδαμαντία Αγκούτογλου σημειώνει ότι: «Ο Πολιτιστικός Σεπτέμβρης μας ενώνει όλους, πέρα από ηλικίες και γειτονιές. Είναι το χαμόγελο του παιδιού που παρακολουθεί θέατρο σκιών, το βλέμμα συγκίνησης σε μια συναυλία».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πολιτιστικού Σεπτέμβρη Δήμου Παύλου Μελά

Συναυλία

Θωμάς Ζυγούρας – Τα Χρυσά Λαϊκά

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 20:30

Πάρκο Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μετέωρα

Συναυλία

Μαριώ & Βασίλης Κασούρας – Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 20:30

Ανοιχτό Θέατρο Ευκαρπίας

Φεστιβάλ Βυζαντινών Νερόμυλων 2026

Σταύρος Σιόλας – 20 χρόνια «Της Άρνης το Νερό»

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 20:30

Ανοιχτό Θέατρο Βυζαντινών Νερόμυλων

Μουσικά Γεφύρια – Μια μουσική συνάντηση Ελλάδας & Κάτω Ιταλίας

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στις 20:30

Ανοιχτό Θέατρο Βυζαντινών Νερόμυλων

Συναυλία

Θωμάς Ζυγούρας – Οι Μεγάλες Λαϊκές Φωνές

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 20:30

Πλατεία Εδέσσης, Τερψιθέα Σταυρούπολης

Πατρίδας Αρωθυμία – Μνήμες Πόντου

Μεγάλο Αφιέρωμα – 50 χρόνια Στάθης Νικολαΐδης

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 20:30

Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης “Τάσος Πεζιρκιανίδης”

Πόντος: Τραγούδι και Μνήμη

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 20:30

Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης “Τάσος Πεζιρκιανίδης”

Ημέρες Θεάτρου – 34η Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θιάσων

Θεατρική Ομάδα Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Ασβεστοχωρίου «Η Αναζήτηση»: ‘’Τι είναι ο άνθρωπος’’ σε Σκηνοθεσία – Διασκευή του Σταμάτη Στάμογλου

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 20:30

Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης “Τάσος Πεζιρκιανίδης”

Θεατρική Ομάδα Νέας Απολλωνίας: ‘’Η Παριζιάνα’’ του Γιάννη Δαλιανίδη σε Σκηνοθεσία Βαλασίας Τσολάκη

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στις 20:30

Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης “Τάσος Πεζιρκιανίδης”

Polichni Street Festival με Σοφία Χριστοφορίδου & Έλενα Παναγιωτίδου

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 20:30

Πεζόδρομος Αγίου Παντελεήμονα, Πολίχνη

Εκδηλώσεις για παιδιά

Σινεμά στις πλατείες

Λίλο & Στιτς (live-action ταινία)

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στις 20:30

Πλατεία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Ευκαρπία

Ζωούπολη 2 (animation)

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στις 20:30

Δημοτικό Πάρκο Ποντιακής Γενοκτονίας, Νικόπολη

Τομ & Τζέρι: Η απαγορευμένη πυξίδα (animation)

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 20:30,

Πλατεία Ομόνοιας, Σταυρούπολη

Θέατρο Σκιών Καραγκιόζη «ΤΕΧΝΟΚΟΣΜΟΣ»

«Το Σχολείο του Καραγκιόζη» στις 20:00

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου

Πάρκο Σόλωνος, Άνω Ηλιούπολη

«Το Σχολείο του Καραγκιόζη» στις 20:00

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

Πάρκο Κρύας Βρύσης, Πολίχνη

«Ο Καραγκιόζης στο Λούνα Παρκ» στις 20:00

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

Δημοτικό Πάρκο Ποντιακής Γενοκτονίας, Νικόπολη

«Το Σχολείο του Καραγκιόζη» στις 20:00

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Οδός Αγίου Νικολάου, Φιλοθέη Ευκαρπίας

«Ο Καραγκιόζης στο Λούνα Παρκ»

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 20:00

Πάρκο Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μετέωρα Πολίχνης

«Ο γάμος του μπάρμπα Γιώργου»

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 20:00

Πλατεία Δημοκρατίας, Ευκαρπία

«Το Σχολείο του Καραγκιόζη»

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 20:00

Πλατεία Μεσολογγίου, Σταυρούπολη

«Ο γάμος του μπάρμπα Γιώργου»

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στις 20:00

Πλατεία Εδέσσης, Σταυρούπολη