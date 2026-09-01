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Υπ. Μετανάστευσης: Παραπλανητικό το βίντεο με τους δήθεν ασυνόδευτους ανηλίκους – Στην Εισαγγελία για διερεύνηση τυχόν αδικημάτων

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ως «απολύτως παραπλανητικό» χαρακτηρίζεται το βίντεο που κυκλοφορεί και εμφανίζει, σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, δήθεν ασυνόδευτους αλλοδαπούς ανηλίκους.

Όπως ξεκαθαρίζεται από το υπουργείο, το βίντεο σε καμία περίπτωση δεν αφορά δομή του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ούτε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς οι συγκεκριμένες δομές ελέγχονται αποκλειστικά από το υπουργείο.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, πρόκειται για δομή ισπανικής ΜΚΟ, η οποία δεν είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Οργανώσεων του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δεν λαμβάνει χρηματοδότηση από τους Έλληνες φορολογουμένους.

Ωστόσο, καθώς, όπως αναφέρεται, διαφαίνεται χρήση υποτιθέμενης δομής ανηλίκων από ενήλικες μετανάστες και επιχειρείται, με παραπλανητικό τρόπο, να μεταφερθεί ένα ψευδές μήνυμα σχετικά με την αντιμετώπιση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα, το βίντεο θα αποσταλεί από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, στην Εισαγγελία.

Στόχος είναι να διερευνηθούν τυχόν ποινικά αδικήματα από τους δημιουργούς του βίντεο, καθώς και η ενδεχόμενη εμπλοκή φυσικών προσώπων σε αυτά.

Τέλος, σημειώνεται ότι πλέον στην Ελλάδα πραγματοποιείται ιατρικός έλεγχος για την πιστοποίηση της ανηλικότητας και, ως εκ τούτου, σύμφωνα με το υπουργείο, κανένας ενήλικος δεν δύναται να φιλοξενηθεί σε δομή ανηλίκων.

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

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