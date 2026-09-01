Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος άρπαξε τις εισπράξεις και έγινε “καπνός” από το κατάστημα στο οποίο εργαζόταν – Δείτε βίντεο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με ένα βίντεο ντοκουμέντο να καίει υπάλληλο καταστήματος.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή “Κοινωνία Ώρα Mega”, υπάλληλος έκλεψε την επιχείρηση όπου εργαζόταν κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του και στη συνέχεια εξαφανίστηκε, αφήνοντας το κατάστημα εντελώς απροστάτευτο και ανοιχτό, με τους πελάτες να μπαινοβγαίνουν χωρίς να βρίσκουν κανέναν.

Συγκεκριμένα, ο 21χρονος δράστης φαίνεται στο βίντεο να αφαιρεί τα χρήματα από το ταμείο, να τα τοποθετεί σε μια νάιλον σακούλα και να αποχωρεί βιαστικά από το σημείο τρέχοντας, αφού πρώτα βεβαιώθηκε ότι δεν τον αντιλήφθηκε κανείς.

Οι ιδιοκτήτες του καταστήματος, έχοντας στα χέρια τους το αποδεικτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, προχώρησαν σε μήνυση εναντίον του, σύμφωνα με το Mega.

Δείτε το βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή: