Κρήτη: Έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ιστιοσανίδας

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό ενός χειριστή ιστιοσανίδας, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Κόλπου Ηρακλείου και της νήσου Ντίας στην Κρήτη.

Στην επιχείρηση, η οποία πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, συμμετέχουν δύο πλωτά περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και επιβατηγά-τουριστικά σκάφη που συνδράμουν στις έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.

Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει και εναέριο μέσο της δύναμης FRONTEX, προκειμένου να ενισχύσει την επιχείρηση έρευνας.

Στην περιοχή επικρατούν βορειοβορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

Οι έρευνες συνεχίζονται.