Θεσσαλονίκη: Σε ισχύ από σήμερα οι νέες λεωφορειακές γραμμές – Οι αλλαγές και οι νέες προσθήκες

Σε εφαρμογή τίθενται από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου 2026 οι νέες και τροποποιημένες λεωφορειακές γραμμές που εντάσσονται στον νέο συγκοινωνιακό σχεδιασμό της Καλαμαριάς. Εξαίρεση αποτελεί η λεωφορειακή γραμμή Χ3 «Σταθμός Μετρό Μίκρα – Αεροδρόμιο Μακεδονία», η οποία ξεκίνησε την ημέρα έναρξης λειτουργίας του Μετρό προς την Καλαμαριά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 ξεκινούν οι ακόλουθες γραμμές:

Μ2: Σταθμός Μετρό Μίκρα – Α.Σ. ΙΚΕΑ

Σταθμός Μετρό Μίκρα – Α.Σ. ΙΚΕΑ 6Α: Σταθμός Μετρό Νέα Ελβετία – Καλαμαριά – Σταθμός Μετρό Μίκρα

Σταθμός Μετρό Νέα Ελβετία – Καλαμαριά – Σταθμός Μετρό Μίκρα 6Β: Σταθμός Μετρό Νέα Ελβετία – Κηφισιά – Σταθμός Μετρό Μίκρα

Σταθμός Μετρό Νέα Ελβετία – Κηφισιά – Σταθμός Μετρό Μίκρα 7Τ: Τοπικό Καλαμαριάς

Τοπικό Καλαμαριάς 33: The Mart – Αγ. Παντελεήμων – Βενιζέλου

The Mart – Αγ. Παντελεήμων – Βενιζέλου 33Α: The Mart – Αγ. Παντελεήμων – Βενιζέλου – Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία

The Mart – Αγ. Παντελεήμων – Βενιζέλου – Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία 33Β: The Mart – Αγ. Παντελεήμων – Βενιζέλου – μέσω CDI

The Mart – Αγ. Παντελεήμων – Βενιζέλου – μέσω CDI 39: Κηφισιά – The Mart – Δικαστήρια

Κηφισιά – The Mart – Δικαστήρια 39Α: Κηφισιά – The Mart – Δικαστήρια – Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία

Κηφισιά – The Mart – Δικαστήρια – Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία 39Β: Κηφισιά – The Mart – Δικαστήρια – μέσω CDI

Κηφισιά – The Mart – Δικαστήρια – μέσω CDI 39Σ: Άγιος Ιωάννης – Κηφισιά – The Mart

Δείτε αναλυτικά τις νέες γραμμές λεωφορείων καθώς και αυτές που τροποποιούνται, τις διαδρομές τους και τις στάσεις τους:

X3 «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΜΙΚΡΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (Ειδική Λεωφορειακή Γραμμή – Γραμμή Αεροδρομίου)

Η ειδική λεωφορειακή γραμμή Χ3 «Σταθμός Μετρό Μίκρα – Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» συνδέει απευθείας τον σταθμό Μετρό Μίκρα με το Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

Έναρξη λειτουργίας: Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 (ΩΡΑ 15:00)

Η γραμμή ξεκινά από τον Τ.Σ. Ε.Α.Κ. Μίκρας, διέρχεται από την περιοχή της Μίκρας και τον Σταθμό Μετρό Μίκρα και συνεχίζει προς το Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

Η Χ3 δημιουργεί μία νέα και άμεση σύνδεση Μετρό – Αεροδρόμιο, επιτρέποντας στους επιβάτες που χρησιμοποιούν το Μετρό να μετεπιβιβάζονται στον σταθμό Μίκρα και να συνεχίζουν προς το Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

Η Χ3 χαρακτηρίζεται ως Ειδική Λεωφορειακή Γραμμή – Γραμμή Αεροδρομίου και, ως εκ τούτου, εφαρμόζεται σε αυτήν η αντίστοιχη ειδική τιμή κομίστρου (2,00€).

Η γραμμή λειτουργεί με το ίδιο πρόγραμμα όλες τις ημέρες του έτους.

Πίνακας 1: Στάσεις Λεωφορειακής Γραμμής Νο Χ3 «Σταθμός Μετρό Μίκρα-Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Μ2 «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΜΙΚΡΑ – Α.Σ. ΙΚΕΑ»

Δημιουργείται επίσης η νέα λεωφορειακή γραμμή Μ2 «Σταθμός Μετρό Μίκρα – Α.Σ. ΙΚΕΑ».

Έναρξη λειτουργίας: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026

Η Μ2 συνδέει τον Τ.Σ. Ε.Α.Κ. Μίκρας και τον Σταθμό Μετρό Μίκρα με τον Α.Σ. ΙΚΕΑ, μέσω των βασικών οδικών αξόνων της περιοχής.

Η Μ2 εντάσσεται στην τιμολογιακή πολιτική της αστικής ζώνης (0,60€) και λειτουργεί με το ίδιο πρόγραμμα όλες τις ημέρες του έτους.

Πίνακας 2: Στάσεις Λεωφορειακής Γραμμής Νο M2 «Σταθμός Μετρό Μίκρα-Α.Σ. ΙΚΕΑ»

Λεωφορειακή Γραμμή Νο 6Α «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ – ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΜΙΚΡΑ»

Η υφιστάμενη γραμμή 6 αναδιαμορφώνεται και αποκτά δύο διακριτές διαδρομές, με κοινό σημείο αναφοράς τους σταθμούς Μετρό Νέα Ελβετία και Μίκρα.

6Α: Νέα Ελβετία – Καλαμαριά – Μίκρα

Έναρξη λειτουργίας: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026

Η 6Α συνδέει τον Σταθμό Μετρό Νέα Ελβετία με την Καλαμαριά και τον Σταθμό Μετρό Μίκρα.

Η γραμμή εξυπηρετεί σημαντικό τμήμα της Καλαμαριάς και στη συνέχεια διασχίζει περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης και επιστρέφει προς τον Σταθμό Μετρό Νέα Ελβετία.

Τι προσφέρει στους επιβάτες

Η 6Α ενισχύει τη σύνδεση μεταξύ:

του Σταθμού Μετρό Νέα Ελβετία,

της Καλαμαριάς,

και του Σταθμού Μετρό Μίκρα.

Πίνακας 3: Στάσεις Λεωφορειακής Γραμμής Νο 6Α «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ – ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΜΙΚΡΑ»

Λεωφορειακή Γραμμή Νο 6B «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ – ΚΗΦΙΣΙΑ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΜΙΚΡΑ»

6Β: Νέα Ελβετία – Κηφισιά – Μίκρα

Έναρξη λειτουργίας: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026

Η νέα 6Β αποτελεί αντίρροπη διαδρομή της 6Α και εξυπηρετεί την περιοχή Κηφισιάς, συνδέοντάς την με τους σταθμούς Μετρό Νέα Ελβετία και Μίκρα.

Στην επιστροφή, η γραμμή εξυπηρετεί την περιοχή της Καλαμαριάς και συνεχίζει προς τον Σταθμό Μετρό Νέα Ελβετία.

Η 6Β λειτουργεί με το ίδιο πρόγραμμα όλες τις ημέρες του έτους.

Πίνακας 4: Στάσεις Λεωφορειακής Γραμμής Νο 6Β «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ – ΚΗΦΙΣΙΑ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΜΙΚΡΑ»

Λεωφορειακή Γραμμή Νο 7Τ «Τοπικό Καλαμαριάς»

Η γραμμή 7Τ «Τοπικό Καλαμαριάς» διαμορφώνεται με στόχο την καλύτερη τοπική εξυπηρέτηση των κατοίκων της Καλαμαριάς και τη σύνδεση με τον Σταθμό Μετρό Μίκρα.

Έναρξη λειτουργίας: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026

Η γραμμή ξεκινά από τον Τ.Σ. Ε.Α.Κ. Μίκρας, εξυπηρετεί τον Σταθμό Μετρό Μίκρα και συνεχίζει μέσα από την Καλαμαριά, φτάνοντας έως το ύψος της οδού Σοφούλη από όπου ακολουθεί αντίστροφη πορεία προς τον Τ.Σ. Ε.Α.Κ. Μίκρας.

Η 7Τ αποτελεί τοπική γραμμή εξυπηρέτησης της Καλαμαριάς, με σύνδεση με τον Σταθμό Μετρό Μίκρα.

Πίνακας 5 : Στάσεις Λεωφορειακής Γραμμής Νο 7T «Τοπικό Καλαμαριάς»

Λεωφορειακή Γραμμή Νο 33 «ΤΗΕ MART – ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

Η γραμμή 33 διαμορφώνεται ως «THE MART – ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», ακολουθώντας την πορεία: Υφιστάμενη διαδρομή, Σόλωνος, Μαρκ. Μπότσαρη, Δελφών, Λεωφ. Στρατού, Ι. Τσιμισκή, υφιστάμενη διαδρομή.

Έναρξη νέας λειτουργίας: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026

Παράλληλα, διατηρούνται οι παραλλαγές:

33Α: THE MART – ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

THE MART – ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 33Β: THE MART – ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΜΕΣΩ CDI

Πίνακας 6: Στάσεις Λεωφορειακής Γραμμής Νο 33 «ΤΗΕ MART – ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

Λεωφορειακή Γραμμή Νο 39 «ΚΗΦΙΣΙΑ – ΤΗΕ ΜΑRΤ – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ»

Η γραμμή 39 διαμορφώνεται ως «ΚΗΦΙΣΙΑ – THE MART – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ».

Έναρξη νέας λειτουργίας: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026

Η μετάβαση και η επιστροφή ακολουθούν τις νέες διαδρομές που προβλέπονται στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού.

Παράλληλα, διατηρούνται οι παραλλαγές:

39Α: ΚΗΦΙΣΙΑ – THE MART – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ – THE MART – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 39Β: ΚΗΦΙΣΙΑ – THE MART – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – ΜΕΣΩ CDI

ΚΗΦΙΣΙΑ – THE MART – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – ΜΕΣΩ CDI 39Σ: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ – THE MART

Πίνακας 7: Στάσεις Λεωφορειακής Γραμμής No 39 «ΚΗΦΙΣΙΑ – ΤΗΕ ΜΑRΤ – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ»

Το κόμιστρο των παραπάνω γραμμών εντάσσεται στην τιμολογιακή πολιτική της αστικής ζώνης, με μοναδική εξαίρεση τη Χ3, η οποία αποτελεί ειδική γραμμή αεροδρομίου και για την οποία εφαρμόζεται η αντίστοιχη τιμή κομίστρου (2,00€).

Συνεχής αξιολόγηση και προσαρμογή του δικτύου

Ο ΟΣΕΘ διευκρινίζει ότι, από την έναρξη εφαρμογής των αλλαγών, το νέο συγκοινωνιακό έργο θα βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης, με δυνατότητα οριστικών προσαρμογών και βελτιώσεων, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των επιβατών και τη λειτουργία του δικτύου.

Στόχος είναι οι αστικές συγκοινωνίες να προσαρμόζονται διαρκώς στις ανάγκες των επιβατών και στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται από την ανάπτυξη του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικές πληροφορίες

Ο ΟΣΕΘ καλεί το επιβατικό κοινό να ενημερωθεί αναλυτικά για τις νέες διαδρομές, τις στάσεις, τη διάταξη των γραμμών στους σταθμούς μετεπιβίβασης και τα προγράμματα λειτουργίας.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια των λεωφορειακών γραμμών, τις περιοχές που εξυπηρετούν, τις ώρες λειτουργίας και τη διάρκεια των διαδρομών, οι επιβάτες μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ΟΣΕΘ.