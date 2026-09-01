Θεσσαλονίκη: “Λάθος συνεννόηση διοργανωτών και Αστυνομίας”, λέει ο 24χρονος που συνελήφθη για το drift στη Μ. Αλεξάνδρου

Σε λάθος συνεννόηση με τους διοργανωτές της εκδήλωσης και την αστυνομία απέδωσε ο 24χρονος Ούγγρος οδηγός τους ελιγμούς που πραγματοποίησε με το αυτοκίνητό του το πρωί της περασμένης Κυριακής (30/8), στην λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα τη σύλληψή του.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, σε βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Μετά την αναβολή της υπόθεσης και αφού αφέθηκε ελεύθερος, ο νεαρός με καταγωγή από την Ουγγαρία ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι «ήταν ένα λάθος επειδή οι διοργανωτές είπαν ότι μπορούμε να προβούμε σε αυτό (σ.σ. τους ελιγμούς) και ότι η Αστυνομία ήταν ενήμερη και δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Γι’ αυτό όλοι κάναμε κάτι για να το δουν τα παιδιά και να τα κάνουμε χαρούμενα, να δείξουμε τα αυτοκίνητα και να περάσει ο κόσμος καλά».

Δίνοντας τη δική του εκδοχή και προσπαθώντας να εξηγήσει πώς βρέθηκε με χειροπέδες από τη μια στιγμή στην άλλη, ενώ συμμετείχε στη διοργάνωση της «Zero2 Rally», ο 24χρονος ανέφερε ότι «ήταν μεγάλο λάθος και υπήρξε λάθος επικοινωνία με την αστυνομία και τους διοργανωτές. Και ο δρόμος ήταν κλειστός όταν έγινε αυτό (σ.σ. οι ελιγμοί), δεν υπήρχαν άλλα αυτοκίνητα». Παράλληλα, έστειλε και ένα μήνυμα λέγοντας ότι «θέλω να πω σε όσους δουν το βίντεο, σε παιδιά και σε όλους, δεν συνιστούμε να κάνουν τέτοια στο δρόμο».

Η φίλη του 24χρονου, που βρίσκεται μαζί του στην Ελλάδα, ανέφερε από τη μεριά της ότι την Κυριακή υπήρξε φωτογράφηση κάποιων αυτοκινήτων που έκαναν drift, ενώ ένας οδηγός αυτοκινήτου «Lotus» ανέπτυξε ταχύτητα στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας για τους πεζούς και αυτό τράβηξε την προσοχή.

«Την επόμενη ημέρα ξυπνήσαμε, πήραμε τις αποσκευές μας και υποτίθεται ότι θα γυρίζαμε στο σπίτι μας, στη χώρα μας όπως και οι υπόλοιποι. Ήταν εδώ 20 γρήγορα αυτοκίνητα», είπε, τονίζοντας ότι «δεν συνέβη τίποτα στο δρόμο» και ότι ο φίλος της συμμετείχε απλά στην εκδήλωση.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ο 24χρονος οδηγούσε σπορ αυτοκίνητο, το οποίο χαρακτηρίζεται «τεχνικά ανασφαλές», κάνοντας στο οδόστρωμα «τετακέ και οκταράκια», ενώ έκανε «επίδειξη οδηγικών ικανοτήτων».

Στο μεταξύ, το βίντεο που καταγράφει στιγμές από την πορεία του και είδε το φως της δημοσιότητας από ρεπορτάζ και αναρτήσεις στα μέσα μαζικής δικτύωσης, βρίσκεται στα χέρια των Αρχών. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, αναζητούνται ακόμη τρεις οδηγοί σπορ αυτοκινήτων. Μεταξύ αυτών είναι και ο οδηγός που φέρεται να κινήθηκε την ίδια μέρα στο πλακόστρωτο της νέα παραλίας της Θεσσαλονίκης, όπου προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς και επίδειξη ικανοτήτων καθώς ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα.

Οι άλλοι δύο οδηγοί φαίνεται να παρείχαν συνδρομή στον προηγούμενο, προκαλώντας παρακώλυση της κυκλοφορίας για τους λοιπούς χρήστες της παραλίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση, ο εισαγγελέας ζήτησε να εξαχθούν αντίγραφα της δικογραφίας, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι συγκεκριμένοι τρεις και να σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος τους.

Τι λέει ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Όπως είχε αναφέρει στο protothema.gr ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημοτικης Αστυνομίας, Γιώργος Δημαρέλος, ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε δώσει άδεια σε εταιρεία για να γίνει μια εκδήλωση στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας όπου θα στάθμευαν κάποια οχήματα κι επουδενί δεν δόθηκε άδεια για να τρέχουν τα αυτοκίνητα και να κάνουν ελιγμούς.

«Είχε μια εκδήλωση, στατική όμως, δηλαδή να είναι εκεί σταματημένα τα αυτοκίνητα στο πλακόστρωτο μπροστά από το “Μακεδονία Παλάς” αλλά κάποιοι μαρσάραν και έκαναν διάφορα. Εμείς ως δήμος έχουμε διαβιβάσει όλο το υλικό στην Τροχαία για να ασκηθούν οι διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση», είπε ο κ. Δημαρέλος επισημαίνοντας ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε δώσει άδεια για την στατική παρουσίαση οχημάτων στην εταιρεία «Zero2 rally», ενώ παρόντες στο σημείο ήταν και δημοτικοί αστυνόμοι και παρά τις εκκλήσεις τους και τις παρατηρήσεις τους δεν εισακούστηκαν και κυριολεκτικά οι συμμετέχοντες μετέτρεψαν το δρόμο και το πλακόστρωτο σε πίστα για ράλι.