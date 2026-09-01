Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 39χρονος που παρενόχλησε με φράσεις 32χρονη
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THESTIVAL TEAM
Ένας 39χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Ο 39χρονος φέρεται να προσέγγισε μια 32χρονη και την παρενόχλησε με άσεμνες και απρεπείς εκφράσεις.
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.
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