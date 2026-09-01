Γιώργος Κωνσταντίνου για Γιάννη Πάριο: Διάβασα με θλίψη τα σχόλια – Κάποιοι ασυλλόγιστα γράφουν διάφορα πράγματα

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου βρέθηκε καλεσμένος στο «Studio στις 3» με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, το μεσημέρι της Τρίτης 1ης Σεπτεμβρίου στον ΣΚΑΪ.

Μεταξύ άλλων, ο σπουδαίος ηθοποιός αναφέρθηκε στον Γιάννη Πάριο και στα αρνητικά σχόλια που γράφτηκαν μετά την πρόσφατη συναυλία του.

«Διάβασα με στενοχώρια το θέμα του Πάριου. Σχετικά με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ασυλλόγιστα κάθονται και γράφουν διάφορα πράγματα. Με τη φωνή και γιατί δεν πάει αυτό και αυτός που είναι αυτός… Όλα αυτά τα οποία δεν είναι καθόλου ωραία», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

«Καμιά φορά κάνουμε πράγματα, γράφουμε και δεν τα σκεφτόμαστε καθόλου. Πώς δεν σκέφτεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας καλλιτέχνης; Αυτός ο καλλιτέχνης έχει δώσει όλη του τη ζωή. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αυτός ο καλλιτέχνης ζει μέσα από τον κόσμο. Ο κόσμος από κάτω τον λατρεύει και αυτός ζει από τη λατρεία του ανθρώπου», συνέχισε.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου εξέφρασε στη συνέχεια την αγάπη και τον θαυμασμό του για τον Γιάννη Πάριο: «Και του λες λοιπόν “πέταξέ το αυτό τώρα, γιατί δεν είσαι πια άξιος να το εισπράξεις και φύγε”. Όχι. Μέχρι την τελευταία στιγμή εγώ θα καθόμουνα να ακούσω τον Πάριο και όταν θα ’μαι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι. Τον λατρεύω».

Όταν ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος επισήμανε ότι τα αρνητικά σχόλια ήταν λίγα σε σχέση με τα θετικά, ο Γιώργος Κωνσταντίνου κατέληξε: «Ευτυχώς, δηλαδή, πολύς κόσμος αναγνώρισε αυτό, το δίκαιο δηλαδή».