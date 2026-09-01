Ταϊβάν: Έπιασε τη σύζυγό του να τον απατά μέσω της σκούπας… ρομπότ – Κατέληξε στη φυλακή

Μια απίστευτη υπόθεση από την Ταϊβάν έχει προκαλέσει συζητήσεις για τα όρια της ιδιωτικότητας, καθώς ένας άνδρας που υποψιαζόταν ότι η σύζυγός του τον απατούσε κατάφερε να καταγράψει την απιστία χρησιμοποιώντας… μια ρομποτική ηλεκτρική σκούπα.

Ο άνδρας, από την Ταογιουάν της Ταϊβάν, καταδικάστηκε σε πέντε μήνες φυλάκιση επειδή κατέγραψε παράνομα προσωπικές στιγμές της συζύγου του, την οποία υποπτευόταν ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

Σύμφωνα με το NextApple, το ζευγάρι είχε παντρευτεί το 2021. Περίπου δύο χρόνια αργότερα, ο άνδρας άρχισε να παρατηρεί αλλαγές στη συμπεριφορά της συζύγου του και να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Οι δυο τους περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στο σπίτι των γονιών του, όμως κατά διαστήματα ταξίδευαν σε ένα εξοχικό για τα Σαββατοκύριακα. Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο άνδρας άρχισε να θεωρεί ότι στη ζωή της συζύγου του υπήρχε και ένας άλλος άνδρας.

Αφορμή στάθηκαν διάφορες ενδείξεις. Ανάμεσά τους ήταν αντικείμενα στο εξοχικό που δεν ανήκαν ούτε στον ίδιο ούτε στη σύζυγό του, με πιο χαρακτηριστικό ένα άγνωστο… οδοντόβουρτσο.

Στη συνέχεια, εξετάζοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, είδε έναν άνδρα που δεν γνώριζε να οδηγεί τη σύζυγό του στο σπίτι και να παραμένει εκεί όλη τη νύχτα.

Η «παγίδα» με τη ρομποτική σκούπα

Οι υποψίες του εντάθηκαν και, την παραμονή των Χριστουγέννων του 2023, αποφάσισε να ενεργοποιήσει από απόσταση τη ρομποτική σκούπα του σπιτιού.

Αρχικά, όπως υποστήριξε, ήθελε να επικοινωνήσει με τη σύζυγό του μέσω της συσκευής. Όταν όμως είδε στην κάμερα της σκούπας έναν άγνωστο άνδρα μαζί της μέσα στο σπίτι, άρχισε να παρακολουθεί τη ζωντανή εικόνα.

Στη συνέχεια κατέγραψε το live feed της ρομποτικής σκούπας, αποκτώντας βίντεο από το εσωτερικό του σπιτιού, στο οποίο εμφανίζονταν η σύζυγός του και ο άλλος άνδρας.

Το συγκεκριμένο υλικό χρησιμοποιήθηκε αργότερα ως αποδεικτικό στοιχείο σε αστική δικαστική διαμάχη.

Ο άνδρας απαίτησε από τη σύζυγό του και τον φερόμενο εραστή της αποζημίωση ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων Ταϊβάν, περίπου 46.500 λίρες Αγγλίας. Το δικαστήριο, ωστόσο, έκρινε ότι δικαιούται περίπου το ένα τέταρτο του ποσού, θεωρώντας ότι το βίντεο αποτελούσε ένδειξη πως η σχέση των δύο δεν ήταν απλώς φιλική.

Η σύζυγος στράφηκε εναντίον του

Η υπόθεση, όμως, δεν τελείωσε εκεί.

Η σύζυγος κατέθεσε μήνυση εναντίον του για παράνομη καταγραφή προσωπικών στιγμών. Ο άνδρας υποστήριξε ότι είχε καταγράψει το υλικό αποκλειστικά και μόνο για να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την απιστία της.

Το Δικαστήριο της Περιφέρειας Ταογιουάν δεν πείστηκε.

Οι δικαστές έκριναν ότι, ακόμη και αν το συγκεκριμένο υλικό συνέβαλε στην επιτυχία της αστικής αγωγής του, αυτό δεν του έδινε το δικαίωμα να παρακολουθεί κρυφά τη σύζυγό του επειδή την υποψιαζόταν για απιστία.

Το δικαστήριο υπογράμμισε ότι εξακολουθούσε να υπάρχει εύλογη προσδοκία ιδιωτικότητας και ότι η γυναίκα δεν είχε συναινέσει στην καταγραφή της, ιδιαίτερα σε στιγμές που εμφανιζόταν γυμνή.

Για τον λόγο αυτό, ο άνδρας καταδικάστηκε σε ποινή πέντε μηνών φυλάκισης.

Ωστόσο, η ποινή μπορεί να μετατραπεί σε χρηματικό πρόστιμο ύψους 150.000 δολαρίων Ταϊβάν, περίπου 3.500 λίρες Αγγλίας, ενώ ο ίδιος έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση.

Το ποσό είναι, μάλιστα, μικρότερο από την αποζημίωση που του επιδικάστηκε για την απιστία της συζύγου του, γεγονός που σημαίνει ότι, εφόσον επιλέξει να πληρώσει το πρόστιμο, μπορεί να αποφύγει τη φυλακή.

Η υπόθεση αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο περίπλοκα μπορεί να γίνουν τα πράγματα όταν κάποιος προσπαθεί να αποδείξει μια απιστία. Το βίντεο μπορεί να αποτέλεσε ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο για την εξωσυζυγική σχέση, όμως το δικαστήριο ξεκαθάρισε ότι η αποκάλυψη της απιστίας δεν νομιμοποιεί αυτομάτως και τον τρόπο με τον οποίο αποκτήθηκαν τα στοιχεία.

Πηγή: Newsbomb.gr