Αστυνομικός στις ΗΠΑ σκότωσε γαϊδουράκι μέσα σε καταφύγιο ζώων επειδή “ένιωσε ότι απειλείται”

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τζόρτζια των ΗΠΑ ο θάνατος ενός νεαρού γαϊδουριού, το οποίο πυροβολήθηκε από αστυνομικό κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου 12χρονου παιδιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Elsberry Riding and Farm, στην περιοχή Ρόκμαρτ της κομητείας Πολκ, όπου βρισκόταν το γαϊδουράκι με το όνομα HeeHaw. Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια του καταφυγίου, αστυνομικοί μπήκαν στον χώρο λίγο μετά τα μεσάνυχτα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή άδεια, στο πλαίσιο των ερευνών για το αγνοούμενο παιδί.

Όπως ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αστυνομικοί υποστήριξαν ότι το νεαρό ζώο έτρεξε προς το μέρος τους γκαρίζοντας και ότι αισθάνθηκαν πως βρίσκονταν σε κίνδυνο. Κατά την ίδια εκδοχή, προηγήθηκε προσπάθεια ακινητοποίησης του ζώου με τέιζερ, προτού ένας από τους αστυνομικούς το πυροβολήσει και το σκοτώσει. Η ιδιοκτήτρια περιέγραψε τον HeeHaw ως ένα ζώο που είχε μεγαλώσει με μπιμπερό και ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένο με τους ανθρώπους.

Θύελλα αντιδράσεων, σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός

Η υπόθεση προκάλεσε μεγάλο κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να ζητούν τη δημοσιοποίηση του υλικού από τις κάμερες που φορούν στις στολές τους οι αστυνομικοί και να καλούν την οικογένεια να κινηθεί νομικά. «Αν ένας αστυνομικός φοβάται ένα μικρό γαϊδουράκι, δεν θα έπρεπε να έχει επιλέξει αυτή τη δουλειά», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος αμφισβήτησε ότι το ζώο θα μπορούσε να θεωρηθεί πραγματική απειλή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο αστυνομικός θεώρησε ότι κινδύνευε. Μετά το συμβάν τέθηκε σε διοικητική άδεια, ενώ το όνομά του δεν έχει ανακοινωθεί.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πολκ διευκρίνισε ότι οι δικοί του αστυνομικοί δεν ενεπλάκησαν στον πυροβολισμό, σημειώνοντας ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της Αστυνομίας της κομητείας Πολκ και της Αστυνομίας του Σίνταρταουν.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Σίνταρταουν, Τζέιμι Νιούσομ, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί αναζητούσαν ένα αγνοούμενο παιδί ηλικίας 12 ετών και ότι η έρευνα τους οδήγησε μέσα από τον χώρο του καταφυγίου. Ο ίδιος δήλωσε «συντετριμμένος» για το περιστατικό, επισημαίνοντας ωστόσο ότι περίπου μία ώρα μετά τον θάνατο του ζώου το αγνοούμενο παιδί εντοπίστηκε με ασφάλεια.

Η αστυνομία του Σίνταρταουν παρέδωσε οικειοθελώς την έρευνα για το περιστατικό στη Διεύθυνση Επιβολής του Νόμου του υπουργείου Γεωργίας της Τζόρτζια. Λόγω της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι τοπικές αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα περαιτέρω στοιχεία.



«Ήταν μέλος της οικογένειάς μας»

Η κηδεμόνας του HeeHaw, Χάνα Ίσραελ, δημιούργησε διαδικτυακή καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων προκειμένου να καλύψει τα νομικά έξοδα που συνδέονται με την υπόθεση.

Όπως αναφέρει στην καμπάνια, το γαϊδουράκι ήταν «αγαπημένο μέλος της οικογένειας» και συμμετείχε σε εκδηλώσεις όπου παιδιά και επισκέπτες μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με ζώα.

«Έκανε πολλούς ανθρώπους να χαμογελούν», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Πηγή: protothema.gr