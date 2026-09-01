Πεύκη: Βίντεο με αυτοκίνητο που μπαίνει ανάποδα σε στενό – Τι καταγγέλλει οδηγός που το απέφυγε

Ακόμη ένα περιστατικό με οδηγό που αγνόησε τις σημάνσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Πεύκη.

Σε βίντεο που κατέγραψε οδηγός ο οποίος κινούνταν κανονικά σε στενό της Πεύκης το οποίο κατέληγε σε φανάρι, φαίνεται το αυτοκίνητο που μπαίνει ανάποδα στο στενό αψηφώντας πλήρως τις πινακίδες με τα απαγορευτικά στον δρόμο.

Από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιο τροχαίο, ενώ ο οδηγός που κατέγραψε το περιστατικό και απέφυγε έγκαιρα το διερχόμενο όχημα, δήλωσε σε ανάρτησή του αγανακτισμένος τονίζοντας ότι το βίντεο θα δοθεί στις αρχές.

Το περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Αποστολοπούλου με Λεωφόρο Ειρήνης. Όπως είπε ο οδηγός, δεν είναι η πρώτη φορά που οχήματα μπαίνουν ανάποδα στον συγκεκριμένο δρόμο.

«Αποστολοπούλου & Λ. Ειρήνης. Το έχω ξαναπετύχει αλλά αυτή τη φορά παραπαίει. Δε θα κινδυνεύω κάθε μέρα επειδή κάποιοι αρνούνται τις σημάνσεις και πάνε ανάποδα συνέχεια. Θα δημοσιευτεί, θα παραδοθεί και στην αστυνομία κι ας αποφασίσουν τι πρέπει να γίνει», έγραψε στην ανάρτησή του.

Μέσα σε έναν μήνα έχουν σημειωθεί τουλάχιστον τρία παρόμοια περιστατικά. Στην Αττική οδό ένας 90χρονος οδηγούσε ανάποδα στο αντίθετο ρεύμα και συνελήφθη ενώ τον τρόμο είχαν σκορπίσει ένας οδηγός στην Αθηνών – Λαμίας καθώς και μια 80χρονη στην Αθηνών – Κορίνθου.