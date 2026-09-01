Θεσσαλονίκη: Ανέλαβε καθήκοντα ο νέος πρύτανης του ΠΑΜΑΚ καθ. Κ. Παπαδόπουλος

Τα καθήκοντα του πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανέλαβε επισήμως σήμερα ο καθηγητής του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, ο οποίος εξελέγη ομόφωνα στο αξίωμα στις 12 Μαΐου 2026.

Καθήκοντα αντιπρυτάνεων ανέλαβαν ο Ιορδάνης Ελευθεριάδης, καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ως Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών, ο Σπυρίδων Λίτσας, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ως αντιπρύτανης Διεθνούς Προβολής και Εξωστρέφειας, η Σταυρούλα Μαυρογένη, καθηγήτρια στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, ως αντιπρύτανης Προσωπικού, Φοιτητικής Μέριμνας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού και ο Νικόλαος Σαμαράς, καθηγητής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ως αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ψηφιακής Πολιτικής.

Ο κ. Παπαδόπουλος αφού ευχαρίστησε τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας για την εμπιστοσύνη που έδειξαν προς το πρόσωπό του, επισήμανε ότι θα επιδιώξει την εμπέδωση ενός γενικότερου κλίματος συνεργασίας μέσα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με ευρύτερο στόχο την περαιτέρω ανάδειξη και καταξίωσή του ως ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα αριστείας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς και να συμβάλει ώστε να αναδειχθεί η Θεσσαλονίκη σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ως στρατηγική προτεραιότητα ο νέος πρύτανης του ΠΑΜΑΚ έθεσε την περαιτέρω ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με κύριους μοχλούς την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία, σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και αξιοποιώντας εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια.

Ταυτόχρονα, τόνισε ότι θα επιδιωχθεί -το ταχύτερο δυνατόν- η επίλυση του χρόνιου στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο, ώστε να μην παρεμποδιστεί η ανάπτυξη και διεθνοποίησή του, καθώς άμεσες επιδιώξεις είναι η ίδρυση σύγχρονων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με διιδρυματικό, διεπιστημονικό και διατμηματικό χαρακτήρα, αλλά και νέα ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα, σε συνεργασία με αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Υπογράμμισε, δε, ότι ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη φοιτητική μέριμνα και στη συστηματική αναβάθμιση της φυσικής και ψηφιακής προσβασιμότητας, με έμφαση στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και ψηφιακών υπηρεσιών που θα υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία όλων ανεξαιρέτως των φοιτητών.

Ο κ. Παπαδόπουλος επισήμανε ότι το καταξιωμένο διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά και οι ικανές διοικητικές του υπηρεσίες αποτελούν σταθερά εχέγγυα, για την προσπάθεια που θα καταβάλουν τόσο ο ίδιος όσο και οι νέοι αντιπρυτάνεις, ώστε να ενισχυθούν οι επαφές και οι συνέργειες με τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, να καλλιεργηθούν ισχυρότεροι δεσμοί με τα υπόλοιπα ΑΕΙ, αλλά και να υπάρξει ακόμη στενότερη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η θητεία των νέων Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι τετραετής και λήγει στις 31 Αυγούστου 2030.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ